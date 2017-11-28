(Görüntülü Haber) Niğde’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ali KADI-Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, Niğde- Kayseri yolunda meydana geldi. Merkeze bağlı Aktaş Kasabası’ndan ana yola çıkmak isteyen 52 yaşındaki Tayyar Ötürak yönetimindeki 51 EP 130 plakalı otomobil ile anayolda ilerleyen 35 yaşındaki Muhammed Songur, yönetimindeki 26 P 6229 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Tayyar Öztürak, Muhammed Songur ve 79 yaşındaki İnayet Songur yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yaralılardan İnayet Songur tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.