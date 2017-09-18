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(Görüntülü Haber) Niğde'de okulun öğrenci azlığından kapatılmasına tepki

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - İZMİRLİ hayırsever Necla Filibeli tarafından 2007 yılında Niğde merkeze bağlı Kızılören Köyü'ne yaptırılan ve annesinin adını taşıyan Kızılören Rebia Filibeli Ortaokulu, öğrenci azlığı nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından

18 Eylül 2017 14:28

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - İZMİRLİ hayırsever Necla Filibeli tarafından 2007 yılında Niğde merkeze bağlı Kızılören Köyü\'ne yaptırılan ve annesinin adını taşıyan Kızılören Rebia Filibeli Ortaokulu, öğrenci azlığı nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatılma kararı aldı. Öğrenci velileri karara tepki göstererek, gerekirse çocuklarını okula göndermeyeceklerini söyledi. Tepki için okul önünde toplanan köy sakinleri ve öğrencilere CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de destek verdi. Kızılören Köy Muhtarı Hacı Göktekin, okulun öğrenci sayısının 40\'ın altında olduğu için kapatıldığını belirterek, \"Okul açıldığı günden bu yana 25 öğrenci eğitim görüyor. Şimdi neden kapatılıyor anlamış değiliz. Çocuklarımızı başka okula göndermek istemiyoruz. Çocuklarımız dışarıya gitmek istemiyor\" dedi. Kadın veliler ise her türlü cezaya razı olduklarını okullarının kapatılması durumunda çocuklarını başka bir okula göndermeyeceklerini söyledi. KAPATILAN OKULLAR HARAP OLUYOR CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise okulun kapatılmaması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: \"Hayırsever Necla Filibeli, annesi Rebia Filibeli adına yaptırdığı dönemde Niğde\'ye 6 okul yaptırdı. Okulun yapılış tarihi 2007. Daha yeni bir okul her şeyi var. Hiçbir sorunu yok. Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde televizyonlarda dedi ki, \'Biz 70 kişilik sınıflarda okumuştuk. Bundan sonra çocuklarımız 30 kişilik sınıflarda okuyacak.\' Burada 25 tane öğrenci varken söylediğine uyarken bu köyün okulu neden kapatılıyor. Bunun bir açıklaması yok. Niğde\'nin bir çok yerinde kapatılan 25 tane okulumuz harap oldu. Bu milli servet.\"

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