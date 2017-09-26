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(Görüntülü Haber) Niğde'de milli patateslerin hasadı yapıldı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından düzenlenen tarla gününde 8 çeşit yerli patates, törenle hasat edildi

26 Eylül 2017 20:22

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından düzenlenen tarla gününde 8 çeşit yerli patates, törenle hasat edildi. Konaklı Kasabası\'nda düzenlenen etkinliğe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Nevzat Birişik, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Patates Araştırma Enstitüsü\'nün çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Şimşek, \"Sevinerek ifade etmeliyim ki, Enstitümüz bünyesinde görevli tarım mühendislerimizin yaptığı AR-GE çalışmaları sonucunda 2017 yılı itibarıyla 8 adet milli patates çeşidi ülke tarımına kazandırıldı. Her yıl en az iki yerli çeşit tescile sunulacak şekilde patates ıslah çalışmaları değişik projeler ile devam ettirilmektedir\" dedi. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Nevzat Birişik ise Türkiye\'de yıllık 4,5 milyon ton patates üretimi yapıldığını söyledi. Birişik, \"Patates tohumluğunda dışa bağımlıydık. Bugün gördüğümüz olayın en önemli kısmı, Türkiye\'nin kendi toprağına, iklimine, coğrafyasına, pazar isteklerine uygun 8 tohum çeşidini geliştirmiş olmasıdır. Bunları vatandaşlarımız tercih edip ekerse maliyetten kazancı olacak. Ayrıca geliştirdiğimiz tohumlar ticari olarak piyasada bulunan tohumlardan çok daha verimli. Türk ekonomisi ve tarımı için de son derece kıymetli bir buluş. Bundan sonraki adımımız bu tohum çeşitlerinin ıslahını hızlandırmak, devam etmek ve başka ülkelerin de ihtiyacı olan tohumları üretebilmektir. Sadece patates üretip satmak istemiyoruz, aynı zamanda tarımsal teknolojiyi ve tohumu da üretip satmak istiyoruz.\" Yapılan konuşmaların ardından yerli patates çeşitleri, \'Fatih\', \'Onaran 2015\', \'Nahita\', \'Nam\', \'Ünlenen\', \'Muratbey\', \'Çağlı\' ve \'Leventbey\' tanıtıldı, daha sonra yerli patates tohumlarının ekildiği tarlada hasat yapıldı.

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