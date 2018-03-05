(Görüntülü Haber) Niğde'de cip ve hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE’de cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Kaza, merkeze bağlı Selçuk Mahallesi Elmacı Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, Erdal Kendirli yönetimindeki 51 AK 003 plakalı cip ile İbrahim Demiryürek’in kullandığı 38 BL 056 hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle cip, sağ tarafına devrilirken, vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.