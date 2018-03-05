T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Niğde'de cip ve hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE’de cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

05 Mart 2018 01:26

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE’de cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Selçuk Mahallesi Elmacı Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, Erdal Kendirli yönetimindeki 51 AK 003 plakalı cip ile İbrahim Demiryürek’in kullandığı 38 BL 056 hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle cip, sağ tarafına devrilirken, vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali KADINİĞDE DHANİĞDEdeKazaMahallesi Elmacı SokakKendirliAKDemiryürekinBLKazadaHalisdemir EğitimAraştırma HastanesiPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24