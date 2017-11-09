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(Görüntülü Haber) Niğde genelevi kapatıldı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Genelevi, Belediye Meclis kararıyla kapatıldı

09 Kasım 2017 18:23

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Genelevi, Belediye Meclis kararıyla kapatıldı.  

Merkezde yaklaşık 70 yıldır açık olan genelev, halkın şikayetlerini değerlendiren Niğde Belediye Meclisi\'nin aldığı kararla kapatıldı. Hıdırlık Mevkii\'nde bulunan genelevin kapatılmasıyla ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, \"Buranın daha önceden kararı alınmıştı. Süresi çoktan geçti. Oradaki işletmeciyle görüşerek birlikte karar aldık. Oradaki binada ruhsatsızdı yapımı iyi şartlarda da değildi. Ruhsatsız bir yapı olması nedeniyle de yıkılması gerekiyor\" dedi.   

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