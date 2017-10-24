(Görüntülü Haber) Niğde Belediye Başkanı Rıfat Özkan oldu (2)

YENİ BİR SÜREÇ BAŞLIYOR Niğde Belediye Meclisi\'nde yapılan seçimle başkan olan Rıfat Özkan, yerel seçimlere kadar belediye olarak çalışmalarını hızlandıracaklarını, yeni bir sürecin başladığını söyledi. Niğde\'nin yeni belediye başkanı Özkan, mecliste yaptığı konuşmada şunları kaydetti: \"Değerli arkadaşlar seçimler olur, belediye başkanı seçilir; şöyle seçildi veya böyle seçildi, bunun bir önemi yoktur. Nihayetinde belediye başkanlığı görevini alır. Ama her şeyin sonu olduğu gibi bu sürecinde bir sonu var. Daha sonraki seçimlere yaklaştığımızda belediye başkanının seçildiği değil de bu süre içerisinde ne yaptığına bakılır. İşte en önemlisi de budur. Şu andan itibaren bu süreç başlıyor. Belediye başkanlığından özellikle AK Partili belediyecilikten farklı şeyler bekleniyor. Ama bunu sadece Rıfat Özkan yapamaz. Rıfat Özkan eğer belediye meclis üyeleri ile istişare yaparak, teşkilat başkanı ve mensuplarıyla sırt sırta, gönül gönüle vererek çalışmazsa Rıfat Özkan yalnız bir adamdır. Ama eğer bu geniş kadro ile istişare ederek, söz dinleyerek, uyarılar ve tavsiyelere kulak vererek çalışırsa bu zamanda çok işler ortaya koyabiliriz. 1.5 yıllık bir süre verimli çalışılırsa belki bir dönemdir, belki de 10 yıllık çalışmaların bedelidir. Allah inşallah bu çalışmalarımızı bereketlendirir. Niğde\'nin halkı hizmetin noktası olarak belediye meclisini görüyor. Burası Niğde halkının meclisidir.\" Konuşmasının ardından meclis üyeleri yeni başkan Rıfat Özkan\'ı kutladı.