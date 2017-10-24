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Politika

(Görüntülü Haber) Niğde Belediye Başkanı Rıfat Özkan oldu (2)

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Belediye Başkanı AK Parti'li Faruk Akdoğan'ın görevinden istifa etmesinin ardından bugün yapılan seçiminde AK Parti'nin adayı Rıfat Özkan, 31 meclis üyesinden 26'sının oyunu alarak yeni başkan seçildi

24 Ekim 2017 19:51

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Belediye Başkanı AK Parti\'li Faruk Akdoğan\'ın görevinden istifa etmesinin ardından bugün yapılan seçiminde AK Parti\'nin adayı Rıfat Özkan, 31 meclis üyesinden 26\'sının oyunu alarak yeni başkan seçildi. Niğde Belediye Başkanlığı\'nda ikinci dönemi olan Faruk Akdoğan, 18 Ekim\'de başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bunun üzerine 16 AK Parti\'li, 10 MHP\'li ve 5 CHP\'li üyesi bulunan Niğde Belediye Meclisi yeni başkanını seçmek için bugün toplandı. Mecliste CHP Grubu aday olarak Fatih Doğan\'ı çıkarırken, AK Parti Grubu ise Rıfat Özkan\'ı aday gösterdi. Yapılan ilk tur oylamada MHP\'li meclis üyelerinin de desteklediği Özkan 26 oy alarak yeni başkan seçildi. CHP\'nin adayı ise Doğan ise 5 oy aldı.

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