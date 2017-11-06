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(Görüntülü Haber) New York Maratonu koşuldu

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, (DHA)   ABD'nin New York kentinde düzenlenen geleneksel maraton koşusuna bu yıl 50 bini aşkın koşucu katıldı

06 Kasım 2017 02:07

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, (DHA)


 

ABD\'nin New York kentinde düzenlenen geleneksel maraton koşusuna bu yıl 50 bini aşkın koşucu katıldı.

Özbek asıllı Sayfullo Saipov\'un kiralık bir araçla bisiklet sürücülerinin ve yayaların arasına dalarak 8 kişinin ölümüne, 11 kişinin de yaralanmasına yol açan saldırıdan yaklaşık bir hafta sonra düzenlenen New York Maratonu nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. New York\'un Staten Island bölgesinde başlayıp, Brooklyn, Bronx, Queens semtlerinden geçtikten sonra Manhattan Central Park\'ta sona eren 42 kilometrelik maratonun güzergahı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Maraton güzergahına çıkan bütün sokaklar polis araçları ve beton bloklar ile kapatılırken, New York polisi belirli noktalara da keskin nişancılar yerleştirildiğini açıkladı. Çok sayıda resmi üniformalı ve sivil polis, K9 köpekleri ile güvenlik önlemleri aldı. New York maratonuna katılan 50 bini aşkın koşucuya, yol kenarında toplanan yüz binlerce New Yorklu, ıslıklar, alkışlar ve tezahüratlarla destek verdi.

Bu yıl ki maratonu bayanlarda 2 saat 26 dakika 53 saniyelik derece ile Amerikalı Shalane Flanagan, erkeklerde de 2 saat 10 dakika 53 saniyelik derece ile Kenyalı Geoffrey Kamworor kazandı. Flanagan, 40 yıl aradan sonra ABD\'ye altın madalya kazandıran ilk bayan sporcu olarak tarihe geçti. İlki 1970 yılında yapılan New York maratonuna 127 kişi katılmış, yalnızca 55 kişi bitiş çizgisine varmayı başarmıştı.

New York maratonu, 2012 yılında Sandy Kasırgası yüzünden iptal edilmişti.

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