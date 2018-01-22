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(Görüntülü Haber) Nevşehir'de yöresel ürünler

Sinan KORKMAZER NEVŞEHİR,DHA) Nevşehir'de bir AVM'de 72 ilden Yöresel ürünler sergileniyor

22 Ocak 2018 15:47

Sinan KORKMAZER NEVŞEHİR,DHA) Nevşehir\'de bir AVM\'de 72 ilden Yöresel ürünler sergileniyor. Türkiye\'nin çeşitli illerine özgü ürünlerin sergilendiği yöresel ürünler?e Nevşehirliler ilgi gösteriyor. Genel müdürü Göktürk Özhan İlk organizasyonu yaptık sonrasında Nevşehir?den gelen yoğun talepler üzerine ikincisini yapma kararı aldık.Bunu yaparken 15 Tatili baz aldıklarını belirtti. Yöresel Ürünlerin açılışını Ak Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Ebubekir Gizligider,İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Merkez ilçe başkanı Edip Avşar, Nissara AVM Genel müdürü Göktür Özhan yaptılar. Daha sonra standı gezen Vekiller, il dışından gelen esnaflarla sohbet ettiler. Ak Parti TBMM katip üyesi Mustafa Açıkgöz pişmaniye ustaları ile birlikte tepside pişmaniye yaptı. Organizasyonu sorumlusu Can Ağır, 7 gün devam edecek yöresel ürünler Türkiye?nin bir çok bölgesinde üreticiden tüketiciye direk satışın yapıldığını belirterek, vatandaşları istedikleri ürünleri gezerek ve tadına bakarak buradan temin edileceğini söyledi.

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