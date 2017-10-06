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(Görüntülü Haber) Nevşehir il başkanlığına atanan Mustafa Rauf Yanar, görevi devraldı (2)

İL BAŞKANLIĞINA ATANAN MUSTAFA RAUF YANAR, GÖREVİ DEVRALDI CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Mustafa Rauf Yanar düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Belediye Meclisi B

06 Ekim 2017 18:38

İL BAŞKANLIĞINA ATANAN MUSTAFA RAUF YANAR, GÖREVİ DEVRALDI CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Mustafa Rauf Yanar düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Belediye Meclisi Başkan Vekili Mehmet Ali Tanrıver\'den aldı. AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Belediye Başkanı Hasan Ünver, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Özgün, belediye başkanları, AK Parti İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri, AK Parti\'nin Gençlik ve Kadın Kolları yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı. PARTİNİN BİR NEFERİ OLARAK HER DAİM MUSTAFA KARDEŞİMİN YANINDAYIM Devir teslim töreninde konuşan AK Parti eski İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Gençlik Kolları Başkanı olarak partide büyük hizmetler veren Mustafa Rauf Yanar\'a bu görevi teslim etmenin sevinci içerisinde olduğunu belirterek şöyle konuştu: Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti İl Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Rauf Yanar kardeşime bu görevinde başarılar diliyorum. Kendisi ile yine bu parti çatısı altında ortak çalışmalar yürüteceğiz inşallah. Bu partinin bir neferi olarak İl Başkanımın vereceği her türlü görevi büyük bir şeref ile yerine getireceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Bu kutlu davada yine bir ve beraberiz. dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Rauf Yanar\'da partide bugüne kadar gerçekleştirdiği ÇİÇEK DEĞİL, ARAKAN İÇİN BAĞIŞ AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ,kendisine tebrik amacıyla çiçek gönderilmemesi çağrısında bulundu. Yanar AK Parti teşkilatları olarak hassas olduğumuz bir başka konuya daha değinmek istiyorum. İl Başkanlığına atanmam vesilesi ile çiçek gönderme nezaketinde bulunan ve bulunacak olan bütün Kamu kurum ve kuruluşlarımızı STK\'larımızı eş dost ve arkadaşlarımızı Kızılay vasıtasıyla Arakan\'ın hesabına yardım yapmaları konusunda ricada bulunmak istiyorum. Hem Arakan\'da yaşanan insanlık zulmüne dikkat çekmek hem de hep birlikte zulme sessiz kalmamak için desteklerinizi bekliyoruz.

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