(Görüntülü Haber) Nevşehir belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen bölgesel foruma yoğun ilgi

Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA) Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumu Nevşehir?de çalışmalarına başladı. UCLG(MEWA) tarafından düzenlenen Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumu Nevşehir?de çalışmalarına başladı. Türkiye?nin yanı sıra 13 ülkeden 200 e yakın belediye başkanı, yerel yönetim temsilcisi ve akademisyenin katılımı ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi?nde başlayan Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumunun açılışında konuşan UCLG(MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman, böyle önemli bir organizasyonun gerçekleşmesine ev sahipliği yapmasından dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver?e teşekkür ederek konuşmasına başladı. Çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu MEWA bölgesindeki tüm Müslümanların bugün başlayan Hicri Yeni yıllarını tebrik etti. Kültürel, tarihsel ve doğal açıdan mükemmellik taşıyan bir bölgede böyle bir forumun yapılmasından duyduğu sevinci yaşadıklarını dile getiren Duman, UCLG-MEWA? nın kuruluşu ve ortaya konulan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı. 2030 LI YILLARDA DÜNYA NÜFUSUNUN YARISI ARACI KENTLERDE YAŞIYOR OLACAK Bugün dünya şehirleri arasında yüzde 36 lık bir bölümün aracı şehirlerde yaşayanlardan oluştuğunu vurgulayan UCLG(MEWA) Genel Sekreteri Duman, 2030 yılında da bu oranın yüzde 50 ler seviyesine ulaşmasının beklendiğini dile getirerek, şöyle konuştu ? Dünyanın 2030 ?a gelindiğinde nüfusun yüzde 50 ler seviyesinde aracı şehirlerde yaşıyor olması, sürdürülebilir bölgesel ve küresel aktörler açısından önemli kilit rol oynayacaktır. Özellikle en temel sorunlar içerisinde ele alınan göç olgusunun çözüme ulaştırılması yönünde çabaların etkin şekilde ortaya konulmasında büyük yarar var.? ŞU ŞEHRE AŞIK OLACAKSINIZ Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, tarihi, doğası, kültürel değerleri ile dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Nevşehir\'in Düşmanının bile insan olduğunu unutma düşüncesini ortaya koyan Hacı Bektaş Veli\'nin evrensel çağrısının yapıldığı bir şehir olduğunu belirtti. Her şeyi ile Allah\'ın bir lütfu olarak gördükleri Nevşehir\'in tabiatın nakış nakış işlendiği , gönül insanlarının şehri olduğunu dile getiren Ünver . Bu şehri ziyaret eden herkesin bu şehri aşık olacağına inanıyorum. Burası insanların aşklarına kavuştuğu bir şehir, Nevşehir ziyaretiniz ne ilk ne de son olacaktır, Bölgeyi gezdiğinizde eminim ki bu şehre aşık olacaksınız. Nevşehir\'de böylesine önemli bir forumda bulunmanızdan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.? dedi. TARİHSEL MİRASI GELECEK KUŞAKLARA BIRAKABİLME ÇABASINDAYIZ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı?da , Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi olarak Kapadokya bölgesindeki tarihsel mirası gelecek nesillere aynı güzellikle aktarmanın çabası içerisinde olduklarını söyledi. Aracı şehirlerin yürütülen siyasetin ve sosyal gelişmişliğin etkin şekilde ortaya konulmasında vazgeçilmez bir önem taşıdığını söyleyen Bağlı, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver\'in de dile getirdiği gibi Hacıbektaş Veli\'nin Düşmanının bile insan olduğunu unutma? düşüncesi etrafında farklı din, dil ve inançları bir arada yaşatabileceği bir dünya oluşumuna da önemli katkı sağlayabileceğine inandığını kaydetti. ARACI ŞEHİRLER ULUSLARARASI ÖRGÜTLER BAĞLAMINDA SESLERİNİ DUYURMALI UCLG Aracı Şehirler Forumu Başkanı ve Şafşavan Belediye Başkanı Mohamed Sefıanı\'da böyle bir önemli forumun düzenlenmesinde Nevşehir Belediye başkanı Hasan Ünver?in kendilerine gösterdiği yakın dostluk ve misafirliğe teşekkür ederek konuşmasına başladı. Bugün aracı şehirlerde yaşayan nüfusun dünyanın 1/3 ünü oluşturduğunu anlatan Sefianı bu oranın 2030 lı yıllarda yüzde 50 ye ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Bugün dünya genelinde 9 bin şehir bulunduğunu söyleyen Sefıanı, aracı şehirlerin hükümetler ve uluslararası örgütler bağlamında seslerini daha güçlü bir şekilde duyurmaları yönünde UCLG-MEWA olarak 2004 yılından beri etkin hizmetlerin yürütüldüğüne dikkat çekti. ARACI ŞEHİRLER METREPOL VE KÜÇÜK ŞEHİRLER ARASINDA BİR KÖPRÜ UCLG Başkanı Parks Tau?da, Nevşehir?de bulunmaktan ve böyle bir foruma katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Aracı kentlerin yapısal anlamda daha güçlü olmaları adına dayanışma ve aralarındaki bilgi paylaşımını en üst noktalara ulaştırılması düşüncesi içerisinde olduğunu aktaran Tau, metropol ve daha küçük şehirler arasında ekonomi başta olmak üzere kültürel ve sosyal gelişimlerde de önemli bir konumda bulunan aracı şehirlerin sorunlarının en temel anlamda çözümü amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi. KATLİAMLARIN YAŞANDıĞI ŞEHİRLERİN SESLERİDE DUYRULSUN AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider\'de uluslararası bir öneme sahip böyle bir forumun, dünyann 7 kat yükseğine çıkılabilecek ve 7 kat da altına inilebilecek tek merkez olma özelliğindeki Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir?de yapılmış olmasının sevindirici olduğunu söyledi. Gizligider, düzenlenen forumda bugün aracı bir şehir olma özelliğindeki Myanmar\' da yaşanan katliama ve insanlık dışı uygulamaların durdurulması yönünde de bir aracılık edilmesi anlamında foruma katılım sağlayan ülke temsilcilerinin yayımlanacak deklarasyonda dile getirilmesi çağrısında bulundu. Gizligider şöyle konuştu ? Aracı şehirlerin elbette sorunları, en üst düzeyde çözüme kavuşturulmalı, ama öncelikli olarak bu aracı şehirlerde yaşayan insanlarda önemli. İnsani değerleri ortak bir değer olarak ele alıp, Myanmar?da yaşanan şiddete karşı dik bir duruşun sergilenmesinin gerektiğine inanıyorum. ?diye konuştu. DEMOKRASİNİN ,EKONOMİNİN EŞİT DAĞILIMINDA ARACI ŞEHİRLER ÖNEMLİ UCLG Saymanı ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker\'de, forumun katılımcı ülkelere hayırlı olmasını temenni etti. Köşker burada yaptığı konuşmada, \'Tabi ki bugün burada aracı şehirleri konuşuyoruz, aracı şehirler önemli. Aracı şehirler hem demokrasinin gelişmesi anlamında hem de özgürlüklerin gelişmesi hem ekonominin eşit dağılması anlamında kişilerin ülke katkısına fayda sağlaması anlamında önemlidir. Gelişen dünyada metropoller üzerinde büyük yoğunluk kazanan sanayi ve gelişim büyükşehirlerin oluşması milyonları ifade eden 10-15 milyon nüfuslu şehirlerin oluşmasından sonra adaletsiz dağılımdan dolayı şehirlerde kutupların önleyici tek şehir ara şehirlerdir diye konuştu. MAZLUM İNSANLARIN ARACI ŞEHİRLERİNİN SESLERİ DE DÜNYADA YANKI BULMALI Nevşehir Valisi İlhami Aktaş? da böyle bir forumun Nevşehir?de yapılmasından dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver\'e teşekkür etti. Vali Aktaş, kendilerinin mevzuatın kendilerine verdiği yetkiler doğrultusunda şehirleri imar etme çalışması yaptıklarını dile getirdi. Aktaş, bugün özellikle İslam dünyasına yönelik ortaya konulmaya çalışılan insanlık dışı uygulamalara karşı özellikle İslam coğrafyasına hitap eden UCLG(MEWA) gibi teşkilatların etkin şekilde tüm dünyaya mazlumların sesini duyurmasını istedi. Daha sonra forumun düzenlenmesine yaptığı katkılardan dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver\'e ,UCLG(MEWA) Başkan ve yöneticilerince çeşitli hediyeler takdim ederken, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver?de forum organizasyonuna katkıda bulunanlara çeşitli hediyeler takdim etti.