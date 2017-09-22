(Görüntülü Haber) Nevşehir Belediyesi'nden yarım asırlık çiftlere, madalya ve teşekkür plaketi

Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA) NEVŞEHİR\'de evliliklerinin 50 yılı geçiren çiftlere, Nevşehir Belediyesi\'nin madalya ve teşekkür belgeleri uygulanan \'Aile Olmak Zor Değil\' projesi kapsamında düzenlenen bir törenle takdim edildi. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi\'nde düzenlenen etkinliğe , Nevşehir\'de Belediyesi\'nin ev sahipliğinde başlayan ve UCLG(MEWA) tarafından düzenlenen Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumuna katılan çok sayıda davetli topluluğu da katıldı. Türk Milletinin en köklü dinamik gücü olan aile müessesinin taşıdığı önemi geniş kitlelere ulaştırmak ve bu alanda başarılı çiftleri kamuoyuna tanıtarak, evlilik kurumunun daha sağlıklı temeller üzerinde oturtulmasına katkı sağlamak amacıyla Belediye\'nin hazırladığı ?Aile Olmak Zor Değil\' projesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi?nde tanıtıldı. Evliliklerinin 50. Yılını geçiren çiftlere ilişkin olarak Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan kısa film gösterimi ilgiyle izlendi. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı(UCLG) Başkanı Park Tau,UCLG Genel Sekreteri Mehmet Duman, UCLG Genel Sekreteri ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker\'in yanı sıra, UCLG(MEWA) tarafından düzenlenen Aracı Şehirler: Sürdürülebilir Kalkınmanın Kilit Aktörleri başlığı ile Aracı Şehirler Ortadoğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesel forumuna katılan çok sayıda belediye başkanı,yerel yönetim temsilcileri ve akademisyenin de katıldığı programın açılışında Belediye Başkanı Hasan Ünver, katılımcılara hitap etti. Evliliklerinin 50. Yılını geçiren çiftlerin daha nice yıllar mutlu ve sağlıklı bir şekilde hayat sürmeleri temennisinde bulunan Belediye Başkanı Ünver, oldukça önemsediği ve duygulu ve heyecan yaşadığı en önemli çalışmalarından biri olarak gördüğü bu projenin bundan sonraki dönemlerde de devam etmesi gerektiğine inandığını söyledi. Evliliklerinin 50. Yılını geçiren çiftlerden yeni nesilin ibret alması gerektiğini vurgulayan Ünver, Hayatlarıyla sevgi,saygı,sabır,acıya katlanmak,yokluğu paylaşabilmenin erdemliliğini göstererek örnek olan bu çiftlerimizin önünde ceketimi ilikliyor, saygılarımla ellerinden öpüyorum. dedi. Etkinlikte daha sonra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ile eşi Songül Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ile eşi Ayşe Ünver, UCLG Genel Sekreteri Mehmet Duman 16 çifte madalya ve teşekkür belgelerini takdim etti. Bu arada salonda bulunan davetli bazı belediye başkanları teşekkür plaketini çiftlere takdim ederken, onlarda da hatıra fotoğrafı çektirdi. Aile Olmak Zor Değil isimli etkinlikte daha sonra Nevşehir Belediyesi Halk oyunları ekipleri Nevşehir yöresine ait halk oyunları gösterisi sundular. Daha sonra Nevşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu şef Mehmet İzci yönetiminde Türkiye\'nin değişik yörelerinden derlenen türküleri seslendirdi.