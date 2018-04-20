T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Nevit Kodallı Korolar Şenliği başladı

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA) MERSİN Uluslararası Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirilen 19'uncu Nevit Kodallı Korolar Şenliği başladı

20 Nisan 2018 20:03

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA) MERSİN Uluslararası Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirilen 19\'uncu Nevit Kodallı Korolar Şenliği başladı. Türkiye\'nin dört bir yanından gelen koroları sanatseverlerle buluşturan şenlik, Kültür Merkezi Opera Sahnesi\'nde gerçekleştirilen konserlerle start aldı. 3 gün sürecek şenliğin ilk bölümünde, çeşitli okulların çocuk koroları sahne aldı. Üç gün sürecek şenliğe, Türkiye\'nin farklı illerinden gelen 38 koro katıldı. Açılışta konuşan festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, \"Müzik, nefes almak için bir neden olabilir. Bu sene şenliğe sizlerle başlamak ayrı bir mutluluk. Hepinizi çok seviyorum. Sevdiğiniz neyse, asla ve inatla vazgeçmeyin. Çünkü yaşamınız onunla bütünleşir, her şeyiniz onunla güzelleşir ve yıldızlara taşımayı başarırsınız. Bu şenlikte yer alıp şarkılar söyleyeceğiniz için hepinize çok teşekkür ederim\" dedi. Şenliğin ilk gününde ilkokul öğrencilerinin oluşturduğu korolar sahne aldı. Hareketli şarkıları ile salonu coşturan miniklere izleyiciler de eşlik etti. Atatürk fotoğraflarının basılı olduğu tişörtlerle sahne alan öğrenciler, performansları ile göz doldurdu. Ücretsiz olarak verilen konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, 3 gün boyunca verilecek konserleri izleyebilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MAŞE MERSİN DHA MERSİN Uluslararası Müzik FestivaliNevit Kodallı KorolarTürkiyeKültür Merkezi Opera SahnesiAçılıştaYürütme Kurulu Başkanı Selma YağcıBuHepiniziSevdiğinizHareketliAtatürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24