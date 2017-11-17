(Görüntülü Haber) Nesli azalan Porsuk, dikkatsiz sürücü kurbanı oldu

Ferit DEMİR TUNCELİ, (DHA)- TÜRKİYE\'de, nesli giderek azalmakta olan yaban hayvanları arasında bulunan bir Porsuk, Tunceli-Erzincan karayolunda avlanmak isterken dikkatsiz bir sürücünün kurbanı olarak öldü. Tunceli-Erzincan karayolunda seyehat eden vatandaşlar, dün gece avlanmak için yuvasından çıkan ancak dikkatsiz bir sürücünün çarpması sonucu yol kenarında hareketsiz olan bir Parsuk gördü. Porsuğun yaralı olduğunu düşünün vatandaxlar, kontrol ettiğinde Porsuğun öldüğünü fark ettiler. Gündüzleri yeraltındaki yuvasında dinlenen ve gece karanlığında dışarı çıkarak avlanan Porsuklar, bütün dünyada nesilleri tükenme tehlikesi altına olduğu için avlanmaları yasak ve koruma altında bulunuyor. Değerli kürk ve sert kılları nedeniyle kaçak avcıların yoğun avlanması sonucu Türkiy\'de de sayıları hızla azalan Porsuklar doğada ender görülen hayanlar arasında yer alıyor.