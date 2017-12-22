(Görüntülü Haber) Neonazi saldırısında öldürülen Ramazan Avcı ölüm yıldönümünde anıldı (1)

Yakup Asgerzadeh, Hamburg, 22 Aralık, (DHA)- Hamburg\'da 21 Aralık 1985\'de Neonazilerin saldırısında vahşice dövülen ve üç gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ispartalı Ramazan Avcı (26), katledilişinin 32. yılında, 2012\'den beri adını taşıyan meydanda anıldı. Ramazan Avcı İnisiyatifi (RAİ) tarafından düzenlenen protokolsüz anma etkinliğine Avcı ailesinden, merhumun eşi Gülüstan Ayaz-Avcı, cinayetten 10 gün sonra dünyaya gelen ve babasıyla aynı ismi taşıyan oğlu Ramazan Avcı (32), Türkiye\'den gelen yeğeni Serpil Sezen, 1992 Mölln vahşeti üç aile ferdini yitiren Arslan ailesi, NSU terör örgütü kurbanlarından Süleyman Taşköprü\'nün kardeşi Osman Taşköprü, 1982\'de ırkçılığı protesto için kendini yakan işçi şair Semra Ertan\'ın yeğeni Cana Bilir-Meier, 2012\'de Berlin\'de katledilen Burak Bektaş\'ın annesi Melek Bektaş, Hamburg Muavin Konsolosu Meral Akbilek Koray, çok sayıda ırkçılık karşıtı kurum ve inisiyatif üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Gülüstan Ayaz-Avcı: “Asla unutmayacağız, asla affetmeyeceğiz” Ramazan Avcı İnisiyatifi kurucusu ve sözcüsü Ünal Zeran anma töreninin açılış konuşmasında, ırkçılığın korkunç boyutlarına dikkat çekerek, devletin ırkçılığın önüne geçmek için yeterli çaba göstermediği gibi, ırkçı politikaların AfD gibi açık ırkçı bir partinin parlamentoya girmesine de olanak yarattığını kaydetti. Gülüstan Ayaz-Avcı, acısının dün gibi taze olduğunu belirterek, “Hayatımda yaşadığım en acı günün üzerinden bugün 32 yıl geçti. Ramazan katledildi. 10 gün sonra oğlu dünyaya geldi. Oğluma babasının adını verdim. Ramazan\'ı asla unutmayacağız, unutturmayacağız ve asla affetmeyeceğiz. şeklindeki sözleriyle törene katılanların yüreklerini burktu. Serpil Sezen: “Cennette birbirlerine kavuştular” Anma töreni için ekstra Türkiye\'den gelen Ramazan Avcı\'nın yeğeni Serpil Sezen, “Bu yılki Anma törenine gelirken yaklaşık bir ay önce sevgili dedem rahmetli Halil Avcı\'yı kaybettim onun acısıyla geldim, sonunda baba oğul cennette kavuştular birbirlerine. Bu meydana her gelişimde hep aynı acıyı hissediyorum, yaşıyorum, acımasızca dövülerek öldürüldüğünü bilmek, düşünmek içimi parçalıyor katlanamıyorum. Zaman maalesef insana hiç bir şeyi unutturmuyor. Acımız ilk günkü gibi hala çok taze. Acımızı hafifleten tek şey ise dayımın unutulmaması adının yaşatılması için bu meydana onun isminin verilmesi ve anıtının yapılmış olmasıdır. Dayımın adının yaşatılması için mücadele veren herkese teşekkür ediyorum\" dedi. Mölln annesi, kızı ve yeğenini kaybeden Faruk Arslan ve oğlu İbrahim Arslan da yaptıklarını konuşmalarda ırkçılığı lanetlediler ve herkesi ırkçılığa karşı birlikte mücadeleye etmeye çağırdılar. Semra Ertan\'ın yeğeni Cana Bilir-Meier duygu yüklü konuşmasında esnasında teyzesinin yazdığı ırkçılığı hedef alan şiirlerden okurken, gözyaşlarına boğuldu. Hamburg Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Meral Akbilek Koray, Türkler ve başka göçmenlere yönelik ırkçılığın onlarca can aldığını ifade ederek, ırkçı şiddeti herkes tarafından nefretle kınanması gerektiğini kaydetti. Konuşmaların ardından anıt taşın önüne çelenkler ve güller bırakıldı.