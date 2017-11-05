(Görüntülü Haber) Neo-faşistler, Roma’da yürüyüş düzenledi

Esma Çakır / Roma, 5 Kasım (DHA) Faşist lider Benito Mussolini’nin Roma Yürüyüşü’nün 95’inci yıldönümü nedeniyle yürüyüş izni alamayan İtalya’daki aşırı sağcılar, başkentte hükümet karşıtı bir eylem düzenledi. Neo-faşist parti Forza Nuova (Yeni Güç), Benito Mussolini\'nin, mevcut siyasi ve sosyal kaos ortamını fırsat bilerek Kara Gömlekli binlerce milisle birlikte 28 Ekim 1922’de Napoli’den başladığı ve Roma’da son bulan yürüyüşünü anmak istiyordu. Ancak İçişleri Bakanlığı, Mussolini’yi iktidara taşıyan bu yürüyüşü anma girişimine, mevcut yasalarda faşizmi övmek suç sayıldığından izin vermedi. Aşırı sağcılar bunun üzerine, \"Her şey vatan için\" temalı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Eylem, İtalya’nın Milli Birlik Günü’ne denk getirildi. Atatürk Bulvarı’nda toplandılar, “Müslümanlar dışarı” diye slogan attılar İtalya’nın birçok kentinden gelen Forza Nuova üyesi yaklaşık 2 bin kişi, Roma’da Mussolini\'nin kurduğu EUR semtindeki Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’nda toplandı. Hükümetin göçmen politikasını, artan işsizliği ve “yasaklayıcı” tutumunu protesto eden göstericiler, siyasi iklimin değişmesi gerektiğini savundu. Forza Nuova lideri Roberto Fiore, “72 yıldır (Mussolini’nin ölümünden bu yana) iktidara hasretiz. Vatanımızı mahvetmek isteyenlere karşı olduğumuzu göstermek için buradayız” dedi. Yabancı düşmanı göstericiler \"Hristiyan Avrupa, Müslümanlar dışarı\", “Bu ülkede camiler istemiyoruz” diye ve bu ülkede doğan çocuklara vatandaşlık hakkı verilmesini öngören yasa tasarısı (Ius Soli) aleyhinde sloganlar attı. Tasarıda, İtalya’ya 12 yaşından önce giriş yapmış göçmen çocuklara da vatandaşlık hakkı veriliyor. Milli Birlik Günü’nde yapılan yürüyüşte, İtalyan bayrakları taşındı, milli marş okundu ve “Forza Nuova bu vatanın gururudur” sloganı sık sık dile getirildi. Yürüyüş, “yatay Kolezyum” olarak da anılan, Mussolini döneminde inşa edilen İtalya Medeniyet Binası’nda son buldu.