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(Görüntülü Haber) Nemrut'ta karla mücadele çalışması

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Dağı'nda, İl Özel İdaresi'nce karla mücadele çalışması başlatıldı

22 Mart 2018 14:58

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Dağı\'nda, İl Özel İdaresi\'nce karla mücadele çalışması başlatıldı. Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi aştığı Nemrut yolunun çalışmalarla ulaşıma yeniden açılacağı belirtildi. 

Yaz aylarında yerli- yabancı turistlerin uğrak yeri olan Nemurt Krater Gölü yolunun kardan temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Bitlis’te, bu yıl kar yağışı az olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı, yer yer 4 metreyi aştı. Karın yoğun bulunduğu bölge, krater gölünün de yer aldığı Nemrut Krater Dağı oldu. İl Özel İdaresi\'nin karla mücadele ekipleri, bölgede 3 iş makinesiyle çalışma başlattı. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, 2 bin 870 rakımlı Nemrut Dağı\'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Ustaoğlu, her kış metrelerce kalınlık oluşturacak karın yağdığı Bitlis’te, bu yıl kurak kış yaşadığını; ancak buna rağmen yüksek rakımlı tepelerde kar kalınlığının 4 metreyi bulduğunu söyledi. Vali Ustaoğlu, Nemrut’ta 3 gündür karla mücadele çalışması yaptıklarını, zirvede yaklaşık 4 metre kar bulunduğunu, çalışmalarla 3- 4 günde temizlenerek, yolun ulaşıma açılacağını kaydetti. Karla hasret gidermek isteyenleri de Nemrut’a davet eden Ustaoğlu, \"Kar yağışını diğer yıllarla kıyasladığımızda çok az oldu. Daha önceki yıllarla kıyasladığımızda Mayıs ayında biz kalderanın yolunu açarken, bu yıl Mart ayının son haftasında açıyoruz. Burası ülkemiz açısından çok önemli doğal güzellikleri bünyesinde barındıran bir merkez. İnşallah yapacağımız proje ve çalışmalarla bu bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğiz. Nemrut, özellikle son yıllarda tur firmaları başta olmak üzere ilginin arttığı bir yer. Biz de ülkemiz turizmine kazandırmak adına yeni projelerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili yoğun bir çalışmamız olacak\" dedi.

\'İLK TURİST KAFİLESİNİ TATVAN\'DA AĞIRLAYACAĞIZ\'

Vali Ustaoğlu, ayrıca bölge turizminin geliştirilmesi için yıllar sonra Van Gölü Ekspresi ile 26 Mart günü, ilk yurt içi turist kafilesinin Tatvan’a getirileceğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Van Gölü Ekpresi ile ilk turist kafilesini Tatvan ilçemizde ağırlayacağız. Nemrut Krater Gölü turistlerin ilgisini çekeceğine inandığımız çok önemli bir çekim merkezi. Bugün burada yapılan çalışmalar sonucunda yolumuzu açarak, gelecek olan turist kafilesine buraları göstermek ve bu bölgenin çekim merkezi olması noktasında da çalışmalar yapacağız. Nemrut kalderası ülkemizin çeşitli yerlerinden her kesimden vatandaşlarımızın gelip görmesi gereken önemli bir bölgemiz. İnşallah, yapacağımız yeni düzenlemeler ve çalışmalarla da Nemrut\'u ilgi ve alakanın daha yoğun olduğu konuma getireceğiz.\" 

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