(Görüntülü Haber) Nemrut Dağı yolunu kapatan karı, aracıyla temizledi

Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN\'ın Kahta İlçesi\'nde turizmci Osman Aydın, kar nedeniyle kapanan Nemrut Dağ’ının yolunu, aracıyla açarak ziyaretçilerin geçişini sağladı. UNESCO tarafından dünya kültür mirası listesine alınan 2 bin 206 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı’nın yolu kar yağışının ardından ulaşıma kapandı. Nemrut Dağı\'na ziyarete gelenler, dönüşte güçlük çekince turizmci Osman Aydın, aracıyla yoldaki karı temizledi. Osman Aydın, yaptırdığı paleti aracına takarak yolu temizlediğini belirterek, Nemrut’a gelen yerli ve yabancı turistlerin araçlarının karda mahsur kaldığını öğrendim. Paleti takarak gidip yolu 15 santim kalınlığındaki kardan temizledim. Dağda mahsur kalanları kurtararak rahat nefes almalarını sağlamış oldum. Çok kalın kar tabakası oluşmazsa yıl boyu yolu kendi aracım ile kardan temizleyeceğim dedi.