(Görüntülü Haber) Nedim Şener: 15 Temmuz, bir NATO operasyonudur

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-GAZETECİ- yazar Nedim Şener ile güvenlik uzmanı Mete Yarar 6\'ncı Sivas Kitap Günleri kapsamında düzenlenen söyleşiye katıldı. Şener, 15 Temmuz\'da düzenlenen darbenin bir NATO operasyonu olduğunu söyledi.



Gazeteci- yazar Nedim Şener ve eski bordo bereli asker ve güvenlik uzmanı Mete Yarar, Buruciye Medresesi\'nde düzenlenen \'Türkiye\'nin terörle mücadelesi\' adlı söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. Söyleşiyi Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, protokol üyeleri ve çok sayıda Sivaslı izledi. Gazeteci yazar Nedim Şener, 2007 yılında, cemaatlerle ilgili yazdığı kitapta FETÖ\'ye dokunduğunu ve bunun bedelini ödediğini söyledi. Kapalı yapılarla iş birliği yapan iktidarların bir müddet sonra zarar göreceğini söyleyen Şener, şöyle konuştu:



\"Türkiye\'de bir algı var tarikatlar ve cemaatler diye. AK Parti iktidarı ve onun bileşenlerinden bir tanesi de tarikatlar ve cemaatler. AK Parti daha önce FETÖ ile ortaklık ve iş birliği yaptığı dönemlerde bu ortaklığın ona operasyon olarak nasıl geri döndüğünü gördük. Ne zaman 7 Şubat\'ta MİT Müsteşarının tutuklanması olayında, 17-25 Aralık\'ta, MİT TIR\'larının durdurulması olayında. Yani siyasi iktidarlar kapalı yapılarla iş birliği yaparlarsa bir müddet sonra bunun zararını görecektir. Bunu ben gibi daha önce hayatlarıyla bedel ödeyenler Necip Hablemitoğlu gibi Hrant Dink cinayetinde o fotoğrafı görünce uyarmaya çalıştık. Hep şöyle zannedilir Nedim Şener\'i bunlar bir komployla içeri attılar, Nedim Şener\'de kızdı bunlara ve intikam alıyor felan. Oysa onlar bana dokunmadan 2007 yılında ben onlara dokunmuştum. Hrant Dink cinayetinde bunların parmağı olduğu aynı sene içerisinde hem Dink cinayetini anlatan bir kitap hem de FETÖ\'yü anlatan bir kitap yazmıştım. Devlet içerisinde nasıl yapılandıklarını bütün amacım 15 Temmuz\'a kadar olan süreçte Türkiye\'nin bu zararı görmemesi için, bir uyarı alarm işlevi görmektir. Buna karşı bir önlem alınır diye düşündük ama olmadı. Bütün mesele şundan kaynaklanıyordu Türkiye\'deki muhafazakar kesimlerin Fetullah Gülen grubunun bir cemaat olarak değerlendiriyordu. Oysa bu bir örgüttü bir istihbarat ve operasyon örgütüydü ama bunu bir türlü kabullenmediler. Hatta ben bunu söylediğim zaman bize din düşmanı gözüyle baktılar.\"



\'15 TEMMUZ BİR NATO OPERASYONUDUR\'



15 Temmuz\'da gerçekleştirilen darbe girişiminin arkasında NATO\'nun olduğunu iddia eden Şener, \"15 Temmuz\'dan sonra batının siyasete bakışının bir tercih olduğunu gördüm. 15 Temmuz\'da gözünü kapattılar. ABD Başkan Yardımcısı\'nın \'Bİz internet oyunu sandık\' gibi bir cümlesi oldu. Ben bu kadar ahlaksızca bir cümle daha duymadım. Akıncı iddianamesi çıktıktan sonra gördüm. NATO saat 02.30\'a kadar bizim bütün hava hareketlerimizi merkezinden izliyor. Sonra bağlantıyı kesiyor. O saate kadar İncirlik\'ten 2 tane yakıt tankeri uçağı havalanmış İstanbul, Ankara\'daki uçaklara yakıt veriyor. Üçüncü uçakta havalanmış. Şimdi bunun NATO\'nun bilmemesi mümkün mü? İncirlik\'ten 3 yakıt tankeri havalanıyor bu Türkler acaba Suriye ile görüş ayrılıkları var, bu tanker uçakları nereye gidiyor diye bir dertleri yok. Siz hiç düşünmediniz mi kardeşim, bu uçakları napıyorsunuz diye hiç sormadınız mı? NATO merkezini arayıp bunlar ne yapıyor diye bilgi vermek aklınıza gelmedi mi? Geldi, çünkü onlar da olayın içindeydi. Nitekim oradaki albayın ismi de belli ne yaptığı da belli ve bu FETÖ operasyonlarına tiyatro gibi saçmalıkları uyduranların aslında bir tercih yaptığını gördük. Onlar FETÖ\'yü tercih etti. FETÖ, NATO adına burada bu operasyonları yapmaya kalktı. Fethullah Gülen\'in halini görüyorsunuz. O ahlaksız, namussuz yakıtı buradan alın, F16\'lar buradan havalansın, tanklar şuraya gitsin, köprüye şu kadar asker götürün diyecek hali var mı? Oturduğu yerden habersiz, yaşadığı çiftliğin çevresinden habersiz. Kalkıpta oradan İstanbul\'da, Ankara\'da, Kayseri\'de ne oluyor onu mu bilecek. Komandolar nereye gidecek onu mu tezgahlayacak. Bu bir NATO operasyonudur ve Türkiye halkı kendi geleceğini kurtardı burada\" dedi.



\'BİR YIL İÇERİSİNDE 2 PKK BİTİRİLDİ\'



Söyleşide konuşan eski bordo bereli asker ve güvenlik uzmanı Mete Yarar ise Türkiye\'nin terörle mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bu sene içerisinde yaklaşık 10 bin PKK\'lının güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü ifade eden Yarar, şöyle konuştu:



\"Terörle mücadele dediğimiz de salt PKK, salt DAEŞ, FETÖ bunları anlıyoruz. Artık dünyada, terörle mücadele dediğimiz olay değişti. Yaklaşık 10 sene önce yeni yaratılan konseptle beraber bilinen terör kitaplarının hepsi yakıldı. Biz hala eski konuları tartışıyoruz. Dördüncü nesil savaş dediğimiz, vekalet savaşları dediğimiz bir dönenim enstrümanı artık terör. Salt anlamda 10 bin tane, 5 bin tane, 100 tane terör örgütü mensubu ile uğraşılacak değil, arkasında devletlerin olduğu, devletlerin kaynaklarının olduğu, birebir savaş ilan etmeden, bir ülkeyi devirmek için uğraşılan bir yöntemden söz ediyoruz. O yüzden terörle mücadele dediğimizde PKK ile mücadele diye algılıyorsak bu işi kaybetmiş bilmeliyiz. Geçen sene itibari ile terör örgütünün güvenlik güçleri tarafından öldürülen militan sayısı tam 10 bin. Bu rakam geçmişte terör örgütünün mensubu olduğu militan sayısı en yüksek olduğu dönemlerde bile 5 bini geçmemiştir. Yani biz bu sene 2 PKK\'yı aynı sene içerisinde bitirdik. Peki neden bitmediler. Sorun sadece Türkiye\'de değil Suriye\'ye bakıyorsunuz 40 bin tane silahlandırılan örgütle uğraşıyoruz. 100 kişinin işini idare etmek, yemeğini, maaşını vermek, organizasyonunu yapmanın ne kadar zor olduğunu düşünün bir de 40 bin kişinin idare edilmesini düşünün. 40 bin rakamı bir ordu mevcududur.\"



Program sonunda protokol üyeleri ile Nedim Şener ve Mete Yarar\'a hediye takdim edilerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.