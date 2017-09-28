(Görüntülü Haber) Nazilli'de tescillenen pamuk çeşitleri çiftçiye tanıtıldı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) AYDIN\'daki Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü\'nde iki yeni pamuk çeşidi yetiştirilerek tescil ettirildi. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü\'nün deneme tarlalarında Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Islah Genetik Bölüm Başkanı bitki ıslahatçısı Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Çiçek tarafından 10 yıl boyunca yetiştirilerek tescil ettirilen SC 2079, SC 2009 yeni pamuk çeşitleri Nazilli\'de bulunan pamuk yetiştiricilerine tanıtıldı. Tanıtımda Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Koray Şimşek, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Nazilli Ziraat Odası Meclis Başkanı Mesut Yörükoğlu, bölgede bulunan pamuk üreticileri de hazır bulundu. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Islah Genetik Bölüm Başkanı bitki ıslahatçısı Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Çiçek, verimli ve tekstilciler için lif kalitesi ideal seviyede olan pamuk çeşidi üretmeyi hedeflediklerini belirtti. 10 yıllık çalışmaların ardından elde edilen çeşidin hem verim hem de lif kalitesi açısından oldukça iyi değerlerde olduğunu söyleyen Çiçek, \"Islah çalışmalarımız en az 8 10 yıl arasında sonuçlanan çalışmalardır. Tescil ettirdiğimiz SC 2079, SC 2009 çeşitlerinde oldukça iddialıyız. Özel sektör ile işbirliği yaparak çiftçilere ulaşım imkanlarını arttırmak istiyoruz. Tabi özel sektöre devredilirse bizim de tohum satış hakkımız devam ediyor. Bu da daha geniş kitlelere ulaşmak için avantaj sağlayacak\" dedi. İki çeşidin de bu yıl tescil edildiğini anlatan Çiçek, \"Çırçır randımanı 40 ve üzerinde, 550 ve 600 kg civarında verim kapasitesi var. Ve bununla beraber lif kalitesi özellikleri de oldukça yüksek. 31 mm civarında lif uzunluğu ve 35 gram da lif mukavemeti özelliklerine sahip\" diye konuştu. \"YERLİYİ TERCİH EDİN\' Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü de yeni çeşitlerin çiftçilere hayırlı olmasını diledi. Bölgedeki çiftçilerin yanı sıra Söke ve Manisa\'daki üreticilerin de bu çeşitlerden temin edebileceğini anlatan İzgü, \"Pamuk Araştırma Enstitüsü\'nün çeşitli aşamalardan geçirerek elde ettiği ve tescillendirdiği bu pamuk çeşitleri yöremize has pamuk çeşitleridir. Kaliteleri de çok iyi. Çiftçilerimiz bu tohumları Pamuk Araştırma Enstitüsü\'nden ekim zamanından önce tedarik edebilirler. Çiftçilerimiz yabancı tohumlardan uzaklaşıp yerli tohumlarımızı kullanmalı. Kalkınmanın yolu da yurt dışından gelen yabancı tohumları tercih etmemek, aynı kalite ve aynı rekoltede kendi yerli çeşitlerimiz kullanmaktan geçiyor\" diye konuştu.