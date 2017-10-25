(Görüntülü Haber) Nazilli'de sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle sokaklar göle döndü, bazı ev işyerlerini su bastı.



Nazilli\'de öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle sokaklar göle dündü, araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Logarların taşması nedeniyle bazı ev ve işyerleriyle apartmanların bodrum katlarını su bastı. Nazilli Toptancı Hali girişinde su birikti. Vatandaşlar evlerine, esnaf ise işyerlerine dolan suları, kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.



Vatandaşlar yardım için ASKİ\'yi aradıklarını, fakat bir muhatap bulamadıklarını öne sürerek, tepki gösterdi.