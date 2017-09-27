(Görüntülü Haber) Nazilli'de okul önlerinde denetim

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'ndeki okul önlerinde, polis tarafından uyuşturucu madde denetimi yapıldı.



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele kapsamında, eğitim kurumları çevrelerinde kontrol yapmaya başladı. Chiara ve Mişa adlı narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı denetime, 45 polis katıldı. Kafeler ve metruk evler de kontrol edildi. Şüpheli bulunan kişiler durdurularak tek tek arandı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.



