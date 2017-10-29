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(Görüntülü Haber) Nazilli'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iki ailenin fertleri arasında çıkan, pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

29 Ekim 2017 22:38

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, iki ailenin fertleri arasında çıkan, pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Nazilli\'nin Profesör Muammer Aksoy Mahallesi\'nde yaşayan ve aralarında bir süredir husumet bulunan Kaygusuz ve Özkaya ailelerinin fertleri arasında, bugün saat 13.30 sıralarında kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfekler de kullanıldı. Kavgaya, iki ailenin diğer yakınları da katıldı. Kavgada, Ömer Kaygusuz (34), Kazım Özkaya (36), Nazife Çelik (36), Cemil Yazıcı (60), Mehmet Kaygusuz (28), Şahin Kaygusuz (29), Seracettin Özkaya (56) ile Emrah Yazıcı (22), Musa Yazıcı (52) ve Müşrike Yazıcı (38) çeşitli yerlerinden saçmalarla yaralandı.

Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan yaralılardan Ömer Kaygusuz, Aydın Devlet Hastanesi\'ne sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. Durumu ciddiyetini koruyan Kazım Özkaya ve Nazife Çelik\'in ise sevk edildikleri Aydın Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi\'nde tedavileri sürüyor.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir olay yerindeki incelekmlerinin ardından hastaneye geçerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Polis, soruşturma başlatırken, olayların daha fazla büyüme ihtimaline karşılık mahallede geniş güvinlik önlemi alındı.

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