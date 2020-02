(Görüntülü Haber) Nazilli'de Hocalı Katliamı Anıtı ve Karabağ Parkı açıldı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, heykeltıraş Aydın Korkmaz tarafından yapılan Hocalı Katliamı Anıtı ve Karabağ Parkı, törenle hizmete açıldı. Açılışa katılarak \'bir millet iki devlet\' vurgusu yapan Azerbaycan Milletvekili Ganira Pashayeva, Hocalı soykırımını unutturmayacaklarını söyledi. Nazilli Belediyesi tarafından Şirinevler Mahallesi Özel Kapalı Pazaryeri yanında inşa edilen, heykeltıraş Aydın Korkmaz tarafından yapılan, Hocalı Katliamı\'nı simgeleyen \'Hocalı Katliamı Anıtı\'nın da bulunduğu \'Karabağ Parkı\' düzenlenen törenle dün akşam açıldı. Şirinevler Mahallesi Kültür Merkezi yanında yaptırılan, \'Hocalı Katliamı Anıtı\' ve \'Karabağ Parkı\'nın açılışı, dualarla gerçekleştirildi. Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, Azerbaycan Milletvekili Ganira Pashayeva, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK\'lar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ilçe Başkanı Hasan Karataş ve gaziler Kuvayi Milliye Nazilli Şube Başkanı Mustafa Köse ve çok sayıda davetli katıldı. Nazilli Belediyesi Mehter Takımı\'nın marşları, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Ardından Şirinevler Mahalle Muhtarı Yusuf Uysal, teşekkür konuşması yaptı. BAŞKAN ALICIK: AZERBAYCAN TÜRK\'ÜN KALESİDİR Azerbaycan ve Türk milleti arasında ayrı bir bağ bulunduğunu, ebediyen de kardeş olduğunu ifade eden Başkan Alıcık, \"Azerbaycan Türk\'ün kalesidir. İki Türk devleti, her bir soydaşımızın yaşadığı coğrafyayı vatan kabul etmiştir. İşgalci Ermeniler tarafından yapılan 20\'nci yüzyılın en vahşi katliamı ve soykırımı sonucu şehit edilen Azerbaycanlı ve Karabağlı kardeşlerimiz, yüreğimizin tam orta yerindedir. Bu canice yapılan vahşeti unutmadık unutturmayacağız. Er ya da geç işgal altında olan bu topraklar, Azeri kardeşlerimize iade edilecektir. Türk milliyetçisi bir kardeşiniz olarak her zaman şunu söyledim; Tek millet iki devlet, Ne Mutlu Türk\'üm diyene diyorum\" dedi. PAŞAYEVA: BİR MİLLET İKİ DEVLET Azerbaycan Milletvekili Paşayeva ise Karabağ Parkı\'nın tüm dünyaya verilmiş bir mesaj olduğunu söyledi. Paşayeva, \"Karabağ bizim topraklarımızın bir parçasıdır. O bizim vatanımızın bir parçasıdır. Biz o toprakları hiçbir zaman unutmayacağız. Onu kimseye vermeyeceğiz ve onu mutlaka birlik ve beraberlik içinde alacağız. Sizin buradan verdiğiniz mesaj çok önemli. Bu mesaj gerçekten de bir millet, iki devlettir. Bu mesaj, dosta da verilen mesajdır, düşmana da verilen mesajdır. Ben Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Buradan yoldan geçen her bir insanımız, şehitlerimizin ruhuna dualar okuyacak. Burada yazılan toprak, bu Karabağ toprağı bizim vatan toprağımızdır. Nazilli hakının da Türkiye\'deki insanlarının da, Azerbaycan\'ın da Türk milletinin toprağıdır\" dedi. \'İLK DEFA HAR-I BÜLBÜL ANITI, BOLU\'DA YAPILDI\' Hocalı soykırımını unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyleyen Pashayeva, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bunu yapanlar, adalet karşısında hesap verecekler. Bunu yapanlar, o işgalci Ermenistan\'da, gizlenip saklanmalarına fırsat vermeyeceğiz. Bizim onların adalet önünde hesap vermelerini sağlamamız gerekir. Bunu yapmamız gerekir ki, bu dünyaya bir mesaj olsun. İnsanlık aleyhine cinayetlerin sonucunun ne olduğu görülsün. Bütün dünyaya da buradan bunu duyurmamız gerekir. Sözde Ermeni soykırımı yalanları ile karar kabul edenler, nerededir? Neden görmüyorsunuz, Hocalı\'dan canını zorla kurtaran kardeşlerimiz var. 25 yıldır kendi evlerine dönemiyorlar. Neden görmüyorsunuz bu insanları. İlk defa Har-ı Bülbül Anıtı, Bolu\'da yapıldı. Bu çiçek, Karabağ dışında hiçbir yerde bitmez. Azerbaycan\'ın başka bir yerinde de bitmez. Bu çiçek sadece Karabağ\'da biter. Biz bu çiçeğe hasret kaldık.\" \'BİZ DE KARABAĞ\'DA NAZİLLİ PARKI AÇACAĞIZ\' Karabağ\'ı işgalden kurtaracaklarını ve orada da bir Nazilli Parkı açacaklarını dile getiren Pashayeva, \"Anlıyoruz ki o gün uzakta değil. İnşallah Azerbaycan ve Türkiye\'miz birlikte bir millet iki devlet olarak topraklarımızı işgalden kurtaracağız. Başkanım size sözümüzdür. Nasıl ki burada bir Karabağ Parkı açtık, buraya bir anıt koyduk. Karabağ\'da da Hocalı\'mızda da Nazilli adını taşıyan güzel bir parkı da inşallah birlikte orada açacağız. İnşallah bu bize nasip olacak. İsteriz ki, Nazillilerin de adı ismi, Azerbaycan\'da olsun\" ifadelerini kullandı. Bir millet iki devlet vurgusu yapan Kaymakam İbrahim Küçük ise, Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin bir gece ansızın Afrin\'e girmelerini örnek göstererek, \"Bir gece ansızın Karabağ\'a girebiliriz. Türk ve Azerbaycan bayraklarını dikebiliriz\" sözleri açılışa gelen davetlilerden büyük alkış aldı. Heykeltıraş Aydın Korkmaz da Hocalı Katliamı\'nı anlatan heykelin yapım aşamasını anlattı. Konuşmaların ardından protokolünde katılımıyla açılış yapıldı.