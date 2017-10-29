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(Görüntülü Haber) Nazilli Cumhuriyet coşkusunu Kıraç ile yaşadı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahne alan Kıraç, hayranlarını coşturdu

29 Ekim 2017 14:35

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahne alan Kıraç, hayranlarını coşturdu. Cumhuriyet\'in 94\'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle Nazilli Belediyesi tarafından Belediye Meydanı\'nda düzenlenen konsere Nazillililer, büyük ilgi gösterdi. Konserinde eski ve yeni albümünden birbirinden güzel eserleri seslendiren Kıraç, hayranlarına uzun süre unutamayacakları bir gece yaşattı. Bazı şarkılarını hayranları ile birlikte seslendiren Kıraç, repertuvarında merhum sanatçı Barış Manço\'nun şarkılarına da yer verdi. Nazillililer\'in Cumhuriyet Bayramı kutlayan Kıraç, \"Karahisar Kalesi\" isimli parçasını seslendirdiğinde coşku daha da arttı. Konserin sonunda Kıraç\'a teşekkür edip, katkıları nedeniyle çiçek veren MHP\'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, \"Gazi Mustafa Kemal Atatürk; \'Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir\' sözleriyle ülkemizi bizlere emanet etmiştir. Bizler de bu emaneti demokrasimize sahip çıkarak, demokrasimizi geliştirerek ve gelişen bu demokrasimizle birlikte Cumhuriyetimizi taçlandırarak Atatürkümüz\'ün, büyük önderimizin vasiyetini yerine getirmiş olacağız. Bu şartları yerine getirdiğimiz ölçüde barış içinde, huzur içinde, kardeşlik içinde geleceğe umutla bakan bir Türkiye ortamı oluşturacağız\" dedi.

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