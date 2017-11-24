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(Görüntülü Haber) 'NATO Sokak' isminin 'Ata Sokak' olarak değiştirilmesini istiyorlar

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki 'NATO Sokak' isminin 'Ata Sokak' olarak değiştirilmesini istedi

24 Kasım 2017 17:16

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki \'NATO Sokak\' isminin \'Ata Sokak\' olarak değiştirilmesini istedi. Fevzi Çakmak Mahallesi NATO Sokak girişinde toplanan TGB üyesi yaklaşık 30 kişi, sokağın adının değiştirilmesini istediklerini belirterek, NATO\'nun Norveç\'teki Ortak Harp Merkezi\'nde yapılan \'Trident Javelin\' tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğraflarının \'karşıt kuvvet liderleri\' arasında gösterilmesine tepki gösterdi. Ellerinde Atatürk posterleri taşıyan TGB üyeleri, ‘Katil NATO katil ABD’, ‘Kahrolsun Amerikan emperyalizmi’, ‘Üslere el konsun Amerika defolsun’ ve ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganları atarak, Türkiye’nin NATO’dan çıkması gerektiğini savundu. TGB Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Kamila Bataray, grup adına açıklama yaparak, şunları söyledi: \"16 Kasım 2017 tarihinde, Norveç’te yapılan NATO tatbikatında düşman hedefine kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve mevcut Cumhurbaşkanı\'mız, yerleştirilmiştir. Bu olay, NATO’nun Türkiye’ye dönük ilk düşmanlığı değildir. NATO ismiyle bildiğimiz Atlantik Askeri İttifakı’nın amacı, Türkiye’nin de içinde bulunduğu, gelişen yeni dünyayı boğmaktır. İşte bu yüzden NATO tatbikatında Kurtuluş Savaşı\'mızın önderi ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün düşman gösterilmesi, bizi şaşırtmamıştır. 65 yıldır ülkemiz, ABD ve NATO kaynaklı tehditlerle savaşmaktadır. Norveç’te yaşanan rezilliğin, bu ülkeyi yönetenleri uyandırması gerekmektedir. Atatürk’ü düşman ilan eden NATO, Türkiye’nin müttefiki olamaz. NATO Genel Sekreteri\'nin ‘bireysel hata’ açıklaması ve özrü, kimseyi kandırmamalıdır.\" \'ATA SOKAK\' YAZILI TABELAYI ASTILAR Türkiye’nin NATO’dan çıkması gerektiğini dile getiren Bataray, “NATO isminin verildiği tüm sokak ve caddelerin isimleri, değiştirilmelidir. Basın açıklamasını yaptığımız bu sokağın ismi de NATO’dur; ancak şu andan itibaren adını \'Ata Sokak\' olarak değiştiriyoruz. Basın açıklaması sonrası büyükşehir belediyesine giderek, sokak isminin değiştirilmesi için müracaatta bulunacağız” dedi. Basın açıklamasına katılan TGB üyeleri, yanlarında getirdikleri \'Ata Sokak\' yazılı tabelayı \'NATO Sokak\' yazılı tabelanın üzerine yapıştırdı.

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