(Görüntülü Haber) NATO savaş gemileri Sinop'a demir attı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - KAREDENİZ\'de bulunan NATO\'nun daimi deniz görev gruplarından Türkiye, İngiltere ve Romanya\'ya ait savaş gemileri Sinop Limanı\'na demir attı. Karadeniz\'de bulunan İngiltere Deniz Kuvvetlerine ait HMS Enterprise H 88, Türkiye Deniz Kuvvetlerine ait TCG Akçay M-265 ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait ROS LT LUPU Dinescu isimli savaş gemileri Sinop\'a gelerek limanda bulunan iskeleye demir attı. 4 gün kette kalacak olan savaş gemileri kısa sürede vatandaşların dikkatini çekerken polis ekipleri tarafından da bölgede güvenlik tedbirleri alındı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla savaş gemilerini görüntüledi.