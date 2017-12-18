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(Görüntülü Haber) Narman Halk Eğitim Müdürü, Artvin'deki kazada öldü

Adem GÜNGÖR /ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’in Cankurtaran Geçidi'nde kontrolden çıkan TIR, otomobille çarpıştı

18 Aralık 2017 15:10

Adem GÜNGÖR /ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’in Cankurtaran Geçidi\'nde kontrolden çıkan TIR, otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle camdan fırlayarak uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Erzurum\'un Narman İlçesi Halk Eğitim Müdürü Nevzat İşler (62), hayatını kaybetti, yanındaki Hüseyin Selimoğlu (65) yaralandı. Kaza, Artvin\'in Hopa- Borçka karayolu, Cankarturan Dağı\'nda saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Zeki Mısır yönetimindeki 61 K 12442 plakalı TIR, karşı yönden gelen Nevzat İşler yönetimindeki 25 SF 347 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobil sürücüsü Nevzat İşler çarpmanın şiddetiyle camdan fırlayarak 25 metre yüksekliğinde uçuruma yuvarlandı. Otomobilde bulunan Hüseyin Selimoğlu da araç içinde sıkışarak yaralandı. Kaza sonrası çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Kaza yerine ulaşan Hopa Gönüllü Arama Kurtarma ekibi, otomobilde sıkışan yaralıya ilk müdahalede bulunarak bulunduğu yerden çıkartıldı. Ekipleri otomobil sürücü Nevzat İşler\'i ise dik yamaçtan ip yardımıyla kurtardı. Yaralılar ambulansla Hopa Devlet Hastanesi\'nde kaldırıldı. Kazada sürücü İşler tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Nevzat İşler\'in Erzurum\'un Narman İlçesi Halk Eğitim Müdürü olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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