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(Görüntülü Haber) Namık Kemal mezarı başında anıldı

Doğan ZELOVA / GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi Bolayır Köyü'nde, vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal için vefatının 129'uncu yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi

02 Aralık 2017 20:27

Doğan ZELOVA / GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesi Bolayır Köyü\'nde, vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal için vefatının 129\'uncu yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Tanzimat edebiyatının en coşkulu şairi olan Namık Kemal, Bolayır Köyü\'ndeki mezarı başında anıldı. Anma törenine Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 18\'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Mustafa Yaşar Arslanhan, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Deniz Cankara, Evreşe Belde Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, Bolayır Muhtarı Adem Can siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Gelibolu\'dan katılan öğrencileri Namık Kemal\'in mezarına çiçek bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu\'ndaki Türkçe öğretmeni Seval Kavalcı, Namık Kemal\'in 21 Aralık 1840 yılında Tekirdağ\'da doğduğunu ve asıl adının Mehmet Kemal olduğunu belirterek, \"Midilli mutasarrıflığına sonra Rodos mutasarrıflığına getirilir. Ardından Sakız mutasarrıflığı yapan Kemal\'in sağlığı bozulur, zatürre olur. 2 Aralık 1888 tarihinde vefat eden Namık Kemal önce Sakız\'da gömülür, sonra Gelibolu\'ya nakledilir\" dedi.

Törende Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu 8/E sınıfı öğrencisi Sena Didem Pehlivan, Namık Kemal\'in \'Murabba\' şiirini okudu. Daha sonra Gelibolu Fatihi Gazi Süleyman Paşa\'nın türbesi ziyaret edildi.

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