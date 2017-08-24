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(Görüntülü Haber) Namaz kılarken, sandalyeden düşen kadın öldü

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ(Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli İlçesi'nde namaz kılmak için kullandığı sandalyeden düşen 80 yaşındaki Emine Avlukyarı, öldü

24 Ağustos 2017 18:26

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ(Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE\'nin Kadirli İlçesi\'nde namaz kılmak için kullandığı sandalyeden düşen 80 yaşındaki Emine Avlukyarı, öldü. Olay, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi 570 Sokak\'ta meydana geldi. Sabah uyanan Emine Avlukyarı, orasındaki sandalyede namaz kılmaya başladı. Bir süre sonra sandalyeden düşen Emine Avlukyarı, öldü. Çocukları, odaya girince annelerini yerde hareketsiz görünce 112 acil servis hattından yardım istedi. Sevk edilen sağlık ekibi, Emine Avlukyarı\'nın öldüğünü belirledi. Polis tarafından yapılan inceleme ardından Avlukyarı\'nın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Başlatılan soruşturma sürüyor.

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