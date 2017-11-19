(Görüntülü Haber) Naim Süleymanoğlu için anma töreni düzenlendi

İSTANBUL, (DHA) - TEDAVİ gördüğü hastanede yaşamını yitiren Olimpiyat ve Dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu için anma töreni düzenlendi. Naim Süleymanoğlu’nun ailesi burada taziyeleri kabul etti. Törene katılan Naim Süleymanoğlu’nun en büyük rakibi olan Yunan halterci Valerios Leonidis Süleymanoğlu’nun tabutunu öpmesiyle ilgili, \"Naim oradaydı, Naim’i öptüm” dedi.





Siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı olarak tedavi gören ve ameliyatla karaciğer nakli olan Süleymanoğlu, son olarak beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle 11 Kasım’da ameliyata alınmıştı. Karaciğer naklinin ardından tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Süleymanoğlu 50 yaşında vefat etti. Süleymanoğlu için Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlendi.





Törene Süleymanoğlu’nun ailesi, Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu olan ünlü halterci Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu’nun en büyük rakibi olan Yunan halterci Valerios Leonidis, Meclis üyeleri, STK temsilcileri ve sevenleri katıldı.





Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatının ve başarılı spor geçmişinin anlatıldığı film gösterimi yapıldı.





Duygusal anların yaşandığı törende arkadaşları Naim Süleymanoğlu’nu ve birlikte geçen anılarını anlattı.





“YERİ ASLA DOLDURULAMAYACAK BİR YILDIZI KAYBETTİK”





Naim Süleymanoğlu ile gurur duyduklarını belirten Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, \"Tarihin en önemli sporcusu, haltercisi ve yeri asla doldurulamayacak bir yıldızı kaybettik. Bunun acısını yaşamaktayız. Onu hakettiği gibi bir şekilde yolculamak istiyoruz. Şimdi burda bir anma ve onun yaptıklarını tüm sevenleri ile birlikte bir taziye buluşması da yapıyoruz. Burada akşama kadar onu anlatacağız” dedi.





Törene katılan Milli halterci Halil Mutlu da, \"Böyle bir değeri kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağolsun. Onunla ilgili söylenecek çok şey var ama boğazımda düğümleniyor” dedi.