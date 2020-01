(Görüntülü Haber) Nadiye ninenin el dokumaları yurt dışında alıcı buluyor

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Tonya ilçesinde Nadiye Günaydın (82), ilerlemiş yaşına rağmen el dokumacılığı evinin çatı katında oluşturduğu atölyede yaşatmaya çalışıyor. Nadiye ninenin dokuduğu kıl yün çorap ile çocuk ve yük taşımada kullanılan iplikten örülen bel bağı gibi ürünleri yurt dışından bile sipariş alıyor. Nadiye ninenin çalışma azmi köyde herkese örnek oluyor. Tonya\'ya bağlı Büyük Mahalle\'de oturan Nadiye Günaydın, büyüklerinden öğrendiği el dokumacılığı günümüze kadar taşıdı. İlerlemiş yaşına rağmen evinin çatı katında oluşturduğu küçük atölyede dokumacılık yapan Nadiye nine, kıl yün çorap, çocuk ve yük taşımada kullanılan iplikten bel bağı ile yörede \'tırmaç\', \'çendey\', \'camadan\' adı verilen iplik dokumadan elde edilen yöresel dokumalar yapıyor. Günün büyük çoğunluğunu atölyesinde geçiren ve el dokumaları yurt dışından da sipariş alan Nadiye nine, Almanya\'da yaşayan Türklerin taleplerini yetiştirmek için çalışıyor. \'DEVİR DEĞİŞTİ, KIYAFETLER ZAMANA UYDU\' El dokumacılığı çok sevdiğini belirten Günaydın, çocukken öğrendiği zanaatı sürdürdüğünü söyledi. El dokumacalığın unutulmaya yüz tuttuğundan yakınan Nadiye Günaydın, \"Bir zamanlar her evde, kadınlar dokuma işi ile uğraşır, kullandıkları tırmaçları, bel bağlarını, camadanlarını kendileri yapardı. Devir değişti. Yük taşıma azaldı, tırmaç dokuma da bitti. Kıyafetler zamana uydu. Çendeylerin yerini sosyete çantaları aldı. Çocukları sırtta taşıyan bağların yerini de çocuk arabaları aldı. Bizim yaptığımız dokumalar şimdi antika oldu\" dedi. \'KİMİNİ SATIYORUM, KİMİNİ HEDİYE EDİYORUM\' Geçmişte yün iplerin kök boyalarla boyandığını hatırlatan Günaydın, \"Şimdi yün ip kalmadı. Kök boyalar yok. Hazır renkli ipler kullanıyorum. Tezgâhımda yapacağım dokumaya göre ipleri çekiyorum, sonra da dokuyorum. Ürünlerin kiminin satışını yapıyorum, kimini de torunlarıma, eşe dosta hediye ediyorum\" diye konuştu. Nadiye Günaydın, ömrü yettiğince dokumacılığı sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.