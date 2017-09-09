(Görüntülü Haber) Myanmar'daki şiddetin tanıkları, yaşadıklarını anlattı

Rohim Shamsu / Cox\'s Bazar, 8 Eylül, (DHA) - Myanmar\'daki şiddetin tanıkları, pek çok Rohingyalı köylünün Myanmar ordusu ve çeteler tarafından vurulduğunu, canlarını kurtarmak için evlerini terk edip Bangladeş\'e kaçtıklarını anlattı.

Buthidaung\'a bağlı Gufi köyünden gelen Sayid Alom, ailesiyle birlikte kaçarken, tepeleri aşmaya çalıştıkları sırada kafilelerinden 6 kişinin saldırılar sonucu öldürüldüğünü belirtti. Alom, 12 gündür yolda olduklarını dile getirdi.

Maungdaw şehrinin kuzeyinde, Kyaut Pin Seik (Naribil) köyünden kaçan Shamsul Alom ve Nur Kiada, Rakhine eyaleti halklarından Mogların gelip evleri yaktığını, kendilerinin de 15 gün boyunca yürüyerek Bangladeş\'e ulaştıklarını söyledi.

Maungdaw\'ın güneyindeki Gawrakali köyünden kaçıp Bangladeş\'e sığınan Mustak Ahmed adlı mülteci, Myanmar askerlerinin köyü yakıp Rohingyalı çocukları ateşe fırlattığını söyledi.