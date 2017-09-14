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(Görüntülü Haber) Myanmar'a çadırkent...

Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL, (DHA) KEÇİÖREN Belediyesi'ne bağlı uzman ekip, Myanmar'da saldırıya uğrayan ve göç etmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanlara çadır kent kurmak için Bangladeş'e gitti

14 Eylül 2017 19:41

Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL, (DHA) KEÇİÖREN Belediyesi\'ne bağlı uzman ekip, Myanmar\'da saldırıya uğrayan ve göç etmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanlara çadır kent kurmak için Bangladeş\'e gitti. Atatürk Havalimanı\'na gelen ekiptekiler, toplanan yardımları ve insani yaşam malzemelerini Türk Hava Yolları (THY) yetkililerine teslim etti. THY\'nin tarifeli seferiyle Bangladeş\'e gidecek ekipte yer alan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Tekin Başer, Havalimanı\'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 6 kişiden oluşan uzman ekiple Arakanlılar\'a yardım etmek için gittiklerini belirtti. Başer, Arakanlıların kaldığı sınır bölgesinde kamp kuracaklarını ifade ederek, \"Onlara aş evi kurmak ve yaralarını bir nebze olsun sarmak üzere yola çıktık. Buradan Bangladeş\'in sınır bölgesine gidiyoruz. Orada çadır siparişlerimizi verdik. Aşevlerimizin hazırlıklarını yaptık. Uzmanlarımız da daha önceden gitti. Şu anda çalışmalarına devam ediyorlar.\" şeklinde konuştu. Türk halkının dostluğunu, kardeşliğini ve yardımseverliğini Arakanlılara ulaştıracaklarını, sorunlara çözüm üretmek için harekete geçtiklerini dile getiren Başer, bölgede yapılan zulmü dünyaya duyurmak istediklerini ifade etti. Başer, kurulacak 5 bin kişilik çadır kentte aşevinin yanı sıra mescit, çocuk oyun alanı, banyo, tuvalet ve sağlık alanlarının da olacağını sözlerine ekledi.

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