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(Görüntülü Haber) MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası sona erdi

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) - Antalya'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen MVK (Mustafa Vehbi Koç) Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası sona erdi

01 Ekim 2017 20:01

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) - Antalya\'nın Serik İlçesi\'nde düzenlenen MVK (Mustafa Vehbi Koç) Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada erkeklerde Polonyalı Mateusz Gradechi, kadınlarda ise Rus Sofya Morozova şampiyon oldu. Türkiye Golf Federasyonu tarafından Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Club\'de bu yıl 16\'ncısı düzenlenen MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası son gün oyunlarıyla tamamlandı. Şampiyonaya, Türkiye\'nin yanı sıra ABD, Rusya, Almanya, İtalya, Hollanda, Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Avusturya, Ukrayna, Slovakya, Çekya, Libya, Malta, Hırvatistan, Birleşik Krallık, Romanya ve Güney Kore\'den 89 golfçü katılırken, üçüncü günkü etaplar sonucu sıralamaya giren 18\'i kadın toplam 60 sporcu bugünkü final etabında yarışmaya hak kazandı. Erkekler kategorisinde Polonyalı Mateusz Gradechi 277 gross skorla şampiyon oldu. Birleşik Krallık\'tan Arron Edwards Hill 282 gross skorla ikinciliği, Danimarkalı Nicolai Nohr Madsen 286 gross skorla üçüncülüğü elde etti. Kadınlar kategorisinde ise Rus Sofya Morozova 289 gross skorla şampiyon olurken, İtalyan Caterina Tatti 294 gross skorla ikinci, milli golfçü Gülten Gül Gözüyanık 304 gross skorla üçüncü oldu. Erkekler kategorisi şampiyonu Polonyalı Mateusz Gradechi, 2018 yılında düzenlenecek Turkish Airlines Challenge\'da oynamaya hak kazandı. 4 gün süren şampiyonada 20 gönüllü hiçbir ücret talep etmeden görev yaptı. Organizasyon sonunda dereceye girenlere ödülleri Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, THY Antalya Satış Müdür Vekili Mustafa Öz ve THY Antalya İstasyon Müdür vekili Mustafa Tez tarafından verildi.

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