(Görüntülü Haber) Müzisyen ve sanatçılardan ‘Klarnet ustası’na vefa (1)

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) - ARALARINDA Okay Temiz, Burhan Öcal, Tuncay Okyar\'ın da yer aldığı tanınmış birçok isim ile birlikte çalışan, ‘Çorlulu Savaş’ olarak tanınan klarnet ustası Savaş Zurnacı’nın kısmi felç ve kalp krizi geçirmesi üzerine çok sayıda müzisyen destek için harekete geçti. Evinde 5 ay önce tansiyon düşmesi sonucu sol kol tarafı kısmi felç olan, fizik tedaviye başlayan daha sonra da iki kez kalp krizi geçiren Savaş Zurnacı çalışamaz hale gelince arkadaşları tedavi giderlerini karşılayabilmek için harekete geçti. Müzik eğitmeni Nedim Çiçek’in ‘Çorlulu Savaş’a destek ve moral gecesi düzenleme düşüncesine, kısa sürede yetiştirdiği veya aynı sahneyi paylaştığı çok sayıda müzisyen destek verdi. Bu amaçla Savaş Zurnacı’dan habersiz aralarında Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrıcı’nın da bulunduğu çok sayıda müzisyen ve ses sanatçısı düzenlenecek geceye katılmayı veya her türlü desteği vermeyi kabul etti. Avcılar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Onur Gülin de, Belediye Başkanı Handan Toprak Benli\'nin onayı ile müzisyenlerin bu dayanışmasına Barış Manço Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi’ni onlara açarak destek verdi. Nedim Çiçek, gece için bastırdıkları davetiye için fiyat belirlemediklerini, hazırladıkları afişteki isimlerden bir bölümünün açılan hesap numarasını isteyerek destekte bulunduklarını koşarak gelen çok sayıda usta müzisyenin de izleyici koltuklarından sahneye davet edildiğini ve performanslarını sergilediklerini söyledi. ASKERLİK ARKADAŞI LATİF DOĞAN DA KATILDI, GECEYİ KOBRA MURAT SUNDU Kalp sorunlarının çözülmesi ve ardından fizik tedavi görmesi için desteğe ihtiyacı olan klarnetin usta ismi için düzenlenen geceye Şenlendirici ve Çağrıcı gelemedi. Ancak, \'Romanların Prensi\' olarak anılan \'Kobra Murat\' lakaplı Murat Divandiler’in sunduğu gece Çorlulu Savaş’ın askerlik arkadaşı Latif Doğan, başta olmak üzere alanlarında önde gelen birçok klarnet, darbuka, zurna, davul sanatçısı dayanışma gecesine katılarak performanslarını sergiledi. ‘Kobra Murat’ın sunduğu gecede Okan Üniversitesi Roman Dansları Topluluğu kıvrak dansları sergilerken, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Alihan Samedov’un yanı sıra her biri alanlarında tanınmış isimler olan Şükrü Kabacı, Çigdem Taştan, Gaye Aksu, Mine Geçili, Ömür Küçükler, Aykut Sütoğlu, Turgay Dinleyen, Nedim Nalbantoğlu, Semih Finini, Yaşar Akpençe ve Ritim Grubu, Ahmet Özden, Ünal Yürük, Cem Bergamalı, ses, darbuka, keman, davulları veya sesleri ile kendilerini izleyen ‘Çorlulu Savaş’a destek verdi. TEŞEKKÜR ETTİ Kendisi için düzenlenen geceyi eşi Selime Zurnacı ile duygulanarak izleyen Savaş Zurnacı. “Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gelmeyenler de ellerinden geleni yaptı” dedi. Latif Doğan da silah arkadaşı, ‘Can dostum’, dediği Savaş Zurnacı’dan müzik ve insanlık açısından çok şey öğrendiğini söyledi. Gece için salonun tahsis edilmesinde önemli rol oynayan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Onur Gülin, sanat ve sanatçıya destek verdiklerini müzisyenlerin sayıları arttıkça dünyayı aydınlatacağına inandığını anlatırken, “Hiçbir sanatçıyı kaybetmeye tahammülümüz yok. Bu geceyi dayanışma değil, Savaş ağabey yeniden doğuş gecesi olarak görmek istiyoruz. Onunla tanıştığımda 9 yaşındaydım. Şimdi 37 yaşındayım. 2 çocuğumun dans ettiği müziklerde Savaş ağabeyi görmek istiyorum” dedi. SAVAŞ ZURNACI KİMDİR? Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 1967 yılında dünyaya gelen Savaş Zurnacı, 7 yaşından klarnet çalmaya başladı. 10 yaşında 6 arkadaşı ile ‘Bıdıklar’ ismini verdiği orkestra oluşturdu. Savaş Zurnacı, Çorlu Musiki Derneği’nde eğitim aldıktan sonra folklor halk oyunlarına müziği ile eşlik etti. Emin Ongan\'dan 4 ay müzik dersi alan Zurnacı, Bilgi Üniversitesi’nde de 2 yıl ders verdi. CNN Türk ve NTV için çeşitli belgesellerde film müzikleri yaptı. 1997’de Okay Temiz ile bir süre aynı sahneyi paylaştı. 1998’de Ankara Holtür Halk Dansları ekibinin Japonya’daki 6 aylık gösterisine süresince eşlik etti. 1999’da Paris’te Lüleburgazlı Ahmet Özden, Sultans Of The Dans\'ın kareograflarından Tuncay Okyar ile bir dönem çalışan Burhan Öcal ile \'Kumpanya İstanbul\'u kurdu ve repertuarına yardımcı oldu. 2001 yılında Burhan Öcal’ın kurduğu ‘Trakya All Stars Grubu’nun klarnetçisi oldu ve 2006’ya kadar ‘Yeni Rüya’, ‘Istanbul Oriantal Assemble’ projelerine katıldı. Fransız Jean Pierre Smadj elektronik DJ, ud, Buzuki Orhan Osman ve ‘Çorlulu Savaş’ ile aynı bir albümde buluşurken birlikte S.O.S. albümünü çıkardı. Ardından Çorlulu Savaş Geup Kompozisyon’u kurdu.