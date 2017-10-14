T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Müze ziyaretçilerine tarhana çorbası ikramı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK Belediyesi, 'Geleneklerimizi Yaşatıyoruz' etkinliği kapsamında Yaşayan Şehir Müzesi'ne gelen ziyaretçilere tarhana çorbası ikram etti

14 Ekim 2017 20:42

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK Belediyesi, \'Geleneklerimizi Yaşatıyoruz\' etkinliği kapsamında Yaşayan Şehir Müzesi\'ne gelen ziyaretçilere tarhana çorbası ikram etti.

Bilecik\'in yakın tarihine ilişkin materyal ve görsellerin sergilendiği \'Yaşayan Şehir Müzesi\'nde, geleneksel yiyeceklerin tanıtım etkinlikleri sürüyor. Yöresel kıyafetler giyen kadınlar, müze önünde odun ateşinde 600 kişilik tarhana çorbası yaptı. Bardaklara konulan çorbalar müze ziyaretine gelenlere ikram edildi. Ziyaretçilere ayrıca tarhana çorbası yapımı konusunda da bilgi verildi.

Yaşayan Şehir Müzesi yetkilisi Yurdanur Kırlı geçen hafta ziyaretçilere salçalı ekmek ikramında bulunduklarını söyledi. Kırlı, \"Bu hafta da müze bahçesinde tarhana çorbası yaptık. Şu dönem Bilecik\'te tarhana yapım zamanı. Evlerimizde genelde tarhana yapılıyor. Biz de bugün müze bahçesinde salçalı, biberli, naneli bir tarhana çorbası yaptık. Genelde evlerimizde sade tarhana çorbası yapılır. Salçayı ve naneyi sonradan ilave ederdik. Ama şu dönemde tarhanalar daha koyu salçalı, daha bol baharatlı yapılabiliyor. 600 kişilik tarhana yaptık ve müze ziyaretine gelenlere bunu ikram etik\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cafer ELMASBİLECİK DHA BİLECİK BelediyesiYaşatıyoruzYaşayanMüzesiBilecikYöreselBardaklaraZiyaretçilereYurdanur KırlıKırlıEvlerimizdeBizGeneldeSalçayıAma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24