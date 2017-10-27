(Görüntülü Haber) 'Muz Güzelleri' fuarı renklendirdi

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde düzenlenen 4\'üncü Tarım ve Gıda Fuarı\'nda düzenlenen Muz Güzellik Yarışması büyük ilgi çekti.



Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü\'nün organize ettiği yarışma fuar alanında gerçekleştirildi. Yarışmaya 16 ile 26 yaşları arasında 25 kişi katıldı. Ellerinde muz sepetleri ile podyuma çıkan güzeller, katılımcıların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Yarışmaya Aksaray\'dan katılan 25 yaşındaki Pınar Ateş, Muz Güzeli seçildi. Belediye Başkanı Mehmet Türe, yarışmada birinci olan Ateş\'i Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. Yarışmada ayrıca Kübra Oluk ikinci ve Fatma Kocatürk ise üçüncü oldu. Zaman zaman podyumda hareketli müzikler eşliğinde oynayan güzeller programı renklendirdi.