(Görüntülü Haber) MÜYAP avukatlarından Yeraltı Çarşısı’na izinsiz müzik denetimi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Yeraltı Çarşısı\'nda, Müzik Yapımcıları Meslek Birliği (MÜYAP) avukatları, polisle birlikte esnafı gezerek, müzik dinlenen işyerlerini denetleyip aynı zamanda uyarılarda bulundu. Polis ekiplerinin, çarşıda çalınan müziklerin telif hakkı konusunda esnafı uyarması ardından esnaf, işyerlerinde çaldıkları müziği kapattı. Çarşının Dernek Başkanı Salih Gülay ise. “Çarşı ruh gibi oldu. Çarşıya girenler artık kendini boşlukta hissediyor. Buna çözüm bulacağız” dedi. Ekiplerin internetten, bilgisayar, televizyon, telefondan müzik çalan işyeri sahiplerini dinlenen müziklerin telif hakkı konusunda uyardığı belirtildi. Ekiplerin, “Çaldığınız müziklerin telif hakkını ödemeniz lazım. Yoksa mahkeme kararı ile yaptığınız suç” uyarısında bulundukları dile getirildi. Bu yönde yapılan uyarının ardından çarşıda çalan müzikler de kapatıldı. Sessizliği hakim olduğu çarşıda esnaf uygulama karşısında şaşırdı. \"TELİF HAKKI OLMADAN ÇARŞIDA MÜZİK ÇALMAK YASAK\" Kayseri Yeraltı Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Salih Gülay ise yapılan uyarının ardından esnafların çaldıkları müzikleri kapattıklarını ve çarşının da bu nedenle \'Ruh\' gibi olduğunu belirtti. Ekiplerle yaptıkları görüşmelerde işyerlerinde telif ücreti ödemeden müzik çalınamayacağını ve çalan esnafın da cezalarla karşı karşıya kalacağının kendilerine iletildiğini dile getiren Gülay, şöyle dedi: \"Çarşımızda ‘savcılık kararıyla polis ekipleri müzik denetimi’ var diyerek denetim yaptı. Polislerden sorduğumuzda kullanım, telif hakkı ile alakalı esnafın açık müzik dinlemesi ya da Youtube, televizyon ya da internetten de müzik çalmanın, dinlemenin işyerlerinde yasak olduğunu ve avukatlar aracılığıyla da bu durumu bazı esnaflarda tespit ettiklerini belirtiler. Bu nedenle çarşıda denetim yapıldığını, esnafların uyarıldığını ve tekrarlamaları halinde esnaflara cezai işlem yapılacağı söylendi.\" Telif hakkı almadan ticari alanlarda müzik çalınmasına yönelik davalarda bazı illerde esnaflara mahkemece 10 ay hapis cezası verildiği ve bu cezanın daha sonra 6 Bin TL para cezasına çevrildiği belirtildi.