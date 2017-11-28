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Dünya

(Görüntülü Haber) Mutluluğun sırlarını 75 yıllık araştırma ortaya çıkardı

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Kasım (DHA) – Harvard biliminsanlarının 75 yıl önce başladığı ve mutluluk üzerine şimdiye kadar yapılmış en uzun araştırma “iyi ilişkilerin insanı daha mutlu ve sağlıklı hale getirdiği” sonucunu ortaya koydu

28 Kasım 2017 18:47

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Kasım (DHA) – Harvard biliminsanlarının 75 yıl önce başladığı ve mutluluk üzerine şimdiye kadar yapılmış en uzun araştırma “iyi ilişkilerin insanı daha mutlu ve sağlıklı hale getirdiği” sonucunu ortaya koydu. 1938 yılında başlayan ve 75 yıl süren araştırmada 60 tanesi hala hayatta olan 724 erkekle yapılan araştırmada iki grup insan incelendi. İlk grupta Harvard Üniversitesi’nde okumakta olan ikinci sınıf öğrencileri yer alırken, ikinci grupta ise Boston kentinin en yoksul bölgelerinde yaşayan çocuklardı. Deneklerin yaşamları hakkında bilgi almak için araştırmacılar bu kişilerle röportajlar gerçekleştirdi, anketler gönderdi, beyin faaliyetlerini görüntüledi, kan örnekleri aldı, tıbbi kayıtlarını inceledi ve aileleriyle görüştü. Zamanla araştırmaya bu deneklerin eşleri ve çocukları da katılarak araştırmanın temeli genişletildi. Alanında bir ilk olan araştırmada çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. En önemli sonuç ise “iyi ilişkilerin insanları daha mutlu ve sağlıklı ediyor olması”. Mutsuz ilişkilere sahip ya da yalnız kişilerin ise genelde acı çektiği, memnuniyetsiz olduğu ve sağlıksız bir yaşam tarzı sürdüğü ortaya çıktı. Çalışmanın günümüzde devam eden bölümünün direktörlüğünü yapmakta olan Psikiyatrist Robert Waldinger Ocak 2016’da yaptığı bir TED konuşmasıyla devrim niteliğindeki çalışmanın sonuçlarını anlatmıştı. (Fotoğraflı)

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