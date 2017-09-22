(Görüntülü Haber) Musul savaşına katılan peşmergeler refendum etkinliğine katıldı

Felat Bozarslan-Burak Emek / Erbil, 22 Eylül (DHA) - Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin merkezi Erbil\'de bugün yapılan referandum etkinliklerine Musul operasyonunda önemli rol üstlenen Zerevani Özel Kuvvet Komutanlığı\'na bağlı peşmergeler de katıldı. Referandum etkinliğinin yapıldığı Şanedar Parkı\'nda toplananların üstüne 3 helikopterden çiçek ve konfetiler atılırken, havai fişekler patlatıldı.



Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin 25 Eylül\'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu için hazırlıklar devam ederken, Erbil\'de referandum etkinlikleri de sürüyor. Bugün akşam saatlerinde Erbil\'in Şanedar Parkı\'nda düzenlenen referandum etkinliğine Musul operasyonunda önemli rol üstlenen Zerevani Özel Kuvvet Komutanlığı\'na bağlı peşmergeler de katıldı. Erbilliler tarafından büyük ilgiyle karşılanan peşemergeler, ellerinde Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin bayrakları ile referanduma destek verdi. Çok sayıda Erbilli\'nin katıldığı etkinliklerde müzik dinletisi yapılırken, havadan da helikopterler tarafından gösteri düzenlendi. Bu sırada Şanedar Parkı\'nın üzerine gelen 3 helikopter, buradaki vatandaşarın üzerine çiçek ve konfeti bıraktı. Gösterilen sırasında sık sık havai fişek patlatan Erbilliler, müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi. Etkinlik sırasında bir kişinin elindeki İsrail bayrağını açtığı görülürken, çok sayıda kişi de İsrail ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



​Etkinliğe katılan Zerevani Özel Kuvvetler Komutanlığı peşmergeleri, tüm halkı sandık başına çağırdıklarını belirterek, \"Her Kürt 25 Eylül günü sandık başına gidip, evet oyu kullanmalıdır. Bu savaşta şehit verdiğimiz tüm kardeşlerimize olan vefa borcumuzdur. Hepimiz kendi ülkemizde barış ve huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kimseye tehdit değiliz ve olmayacağız. Bizler de tüm insanlar gibi kendi vatanımızda, kendi bayrağımızın altında yaşamak istiyoruz. Bu nedenle referanduma destek veriyoruz.\"dediler.