(Görüntülü Haber) Müsteşar Gümüş: 2018'de 32 ülkeyle sağlıkta işbirliği yapacağız

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Türkiye\'de 2002\'den beri devam eden süreçte, sağlıkta önemli vizyon değişimleri olduğunu belirterek, \"Şu anda 30\'dan fazla ülkeyle sağlık konusunda işbirliği ve değerlendirme yapıyoruz. 2018\'de kataloğumuzu elimize alarak 32 ülkeyle sağlıkta işbirliği yapacağız\" dedi. Alanya\'nın Konaklı Mahallesi\'ndeki bir otelde Memur-Sen Konfederasyonu\'na bağlı Sağlık-Sen tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek olan Uluslararası Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikaları Sempozyumu başladı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sempozyuma 20 ülkeden 40 temsilcinin katıldığını söyledi. Sempozyumun amacının ülkedeki ve dünyadaki sağlık sistemini tartışmak olduğunu belirten Memiş, \"Sempozyumla aynı zamanda sağlık alanında sendika çalışanları için neler yapılıyor, hangi çalışmalar yapılıyor konusunda ortak fikir ve tecrübe, fikir alışverişinde bulunmak istiyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana sivil toplum ve demokrasi mücadelesiyle birlikte devam ettirmeyi davamız olarak kabul ettik ve bu çerçevede hizmetlerimize devam ediyoruz\" dedi. Yaşanan tüm zorluklara rağmen yollarına devam ettiklerini vurgulayan Memiş, \"Katettiğimiz mesafeyi, bugün üstlendiğimiz sorumluluğu ve bundan sonra yürüyeceğimiz yolu görerek; sendikal mücadelemize ve sivil toplumun gelişmesine azami katkılar sunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi vurgulamak isterim\" diye konuştu. \'32 ÜLKEYLE İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ\' Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Türkiye\'de 2002\'den beri devam eden süreçte, sağlıkta önemli vizyon değişimleri olduğunu belirtti. Beraberinde ülkelerden kendilerine işbirliği teklifleri geldiğini anlatan Gümüş, şöyle konuştu: \"Şu anda 30\'dan fazla ülkeyle sağlık konusunda işbirliği ve değerlendirme yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte özellikle aile hekimliği sistemi, hastanelerin, şehir hastanelerinin ve bunların vizyonuyla sağlık turizminde ülkemiz, birçok ülkeyle işbirliği yapacak duruma geldi. Ama durmayacağız. Mükemmeliyet merkezleri kurarak dünyaya açılacağız. 2018\'de kataloğumuzu elimize alarak 32 ülkeyle sağlıkta işbirliği yapacağız. Bu tesislerde hem vatandaşımıza hem de bizden hizmet isteyen ülkelere sağlık hizmeti vermeye çalışacağız. Ayrıca Türkiye sağlık sektörü, endüstrisi, sağlıkta önemli gelişme kaydediyor. Özellikle tıbbi cihaz, ilaç ve buna benzer sağlıkta kullanmış olduğumuz malzemelerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sağlık her gün gelişen ve ortak işbirliği isteyen bir alan. Bu sempozyumun da bu anlamda yararlı olacağını düşünüyorum.\" KESİNTİSİZ HİZMET Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da \"Bugün ülkenin hemen yanı başında acı, savaş ve trajediler yaşanıyor. Savaş devam etse de kesintisiz bir hizmet aksamaksızın sürüyor. Sağlık çalışanlarımız o savaş ortamında bile kendi canlarını hiçe sayarak başkasını yaşatmaya çalışıyor. Dünya Suriye\'de bir imtihan veriyor. Egemen devletler, terör örgütleri üzerinden bölgede bir dizayn çalışması içerisinde, terör örgütleri finanse edilip, silahlarla donatılıyor. Terör örgütlerine 1300 TIR silah teslim eden ABD\'nin, kendi müttefiki olan bir ülkeyle çalışmak yerine, çelme takmak, acı ve gözyaşını yükseltme tavrı acı ve ibretle izlenmektedir\" dedi.