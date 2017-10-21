(Görüntülü Haber) Mustafakemalpaşa'da, üretici ve tüketiciyi sevindiren sergi

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) BURSA\'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin ticari hayatına değer katan ürünler in sergilendiği \"Elimizden Yöremizden\" sloganı ile gerçekleştirilen sergi görücüye çıktı. Mustafakemal Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ilginç \"Elimizdern Yöremizden\" sloganı ile ilçenin kırsal alanlarında yetiştirilen ürünleri ilçe merkezinde açtığı standlar ile direk tüketici ile buluşturdu. Çiftçilerin ve tüketicinin kazançlı çıktığı bu serginin açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Adnan Menderes Meydanı\'nda ki tören, Kestelek halk oyunları ekibinin gösterisiyle başladı. Konukların, saman balyalarının üzerine oturarak izlediği göstei büyük ilgi gördü. Daha sonra konuşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, kırsalda yetişen ürünlerin tanıtım ve satışının sağlanması maksadıyla yapılan Yerel Ürünler Sergisi\'nin üretici ve alıcıyı buluşturarak bölge ekonomisine ciddi bir hareketlilik kazandırdıracağını söyledi. Ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanan ilçelerinin, dayanıklı gıda ürünlerinin yanı sıra geleneksel ev lezzetlerine de sahip olduğunu söyleyen Sadi Kurtulan, \"Bölgemizde üretim mekanizmasının iki boyutu var. İlkini dayanıklı gıda ürünleri oluşturuyor. Bereketli topraklarımızda yetişen sebze, meyve, ceviz ve asma yaprağı gibi çeşitli lezzetler paketlenerek üreticiye sunuluyor. Üretimin diğer boyutunda ise organik lezzetler var. Karaoğlan\'ın kuru fasulyesi, Akçapınar\'ın kara inciri, Onaç ve Dorak\'ın defnesi gibi daha birçok yerden toplanan yüzde yüz doğal ürünlerle birlikte kasnak ve yayık gibi orman ürünlerimiz var. Bu sergide ürünlerin yanı sıra yapıldığı ev araç gereçleri de bu sergilerde yer alıyor. Yöresel Ürün Tanıtım Günleri, kıyıda köşede kalmış mahalli lezzetlerin coğrafi işaretler başta olmak üzere benzeri belgelendirmelerle tescil edilmesine ve daha geniş pazarlarda değer bulmasına yardımcı olacak. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" dedi. Törende konuşan Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mustafa Masatlı, \"Hem kış mevsiminde hem de yaz mevsiminde yetişen ürünlerin tamamı bu coğrafyada yetişiyor. 20 çeşit biberin yetiştirildiği başka bir yer bulamazsınız. Bugün dünya sıralamasında bakıldığında, ülkemiz tarımda yedinci sırada. Bu azımsanmayacak bir rakamdır. Nüfusa baktığımızda, oranladığımızda Türkiye\'nin tarımla ilgili konumu ve konsepti çok farklıdır. Bugün Mustafakemalpaşa açısından anlamlı bir gün. Bazı ürünleri burada yeni yeni göreceğiz\" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri yöresel ürünlerin bulunduğu stantları gezerek, üreticilerden yetiştirmiş olduğu ürünler hakkında bilgi aldılar.