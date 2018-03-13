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(Görüntülü Haber) Muş'ta kanaat önderlerinden okuma- yazma seferberliğine destek

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta kanaat önderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma- yazma seferberliğine destek verdi

13 Mart 2018 13:32

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta kanaat önderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma- yazma seferberliğine destek verdi. Muş Öğretmenevi\'nde düzenlenen toplantıya, kanaat önderlerinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik, İl Müftü Vekili Abdulhak Akpolat, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Vedat Beyazduman, muhtarlar, din ve öğretim görevlileri katıldı. Toplantıyı organize eden kanaat önderi Kıyasettin Seçkin, okuma yazma seferberliğine destek olmak için buluştuklarını söyledi. Seferberlik konusunda ne yapabileceği konusunda tartışıp ona göre çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Seçkin, \"Bu toplantımızın temel amacı; kanaat önderleri olarak toplumda bu konuda bilgilendirme, yönlendirme yapmak ve halkımızı, kadınlarımızı, kızlarımızı bu manada teşvik etmek manasında muhtarlarımıza, STK\'lara önerilerde bulunarak, onları teşvik etmek. Burada kanaat önderi olarak STK\'lara diyoruz ki; bu taşın altına elinizi koyun ve bu manada halkı bilinçlendirelim. Okuma-yazması olmayan insanlarımızı teşvik edip, milli eğitimimize yardımcı olalım. Biz kanaat önderleri olarak, toplum olarak okuma-yazma seferberliğini destekliyoruz\" diye konuştu. Okuma-yazma projesinin hedefine ulaşması için komisyon kurulduğunu belirten Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik ise \"Başkanlığını Vali Aziz Yıldırım\'ın yaptığı, belediye başkanları, kanaat önderleri, muhtarlar, okul müdürleri ile komisyon oluşturduk. Yapılan çalışmalarla okuma-yazma seferberliği kapsamında 1500 kursiyere ulaşıldı, 39 kurs açıldı\" dedi.

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