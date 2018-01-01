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(Görüntülü Haber) Muş'ta 2017'nin son ve 2018'in ilk bebekleri

MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta 2018 yılının ilk bebekleri, 'Şervan' ve 'Umut' bebek oldu

01 Ocak 2018 13:30

MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta 2018 yılının ilk bebekleri, \'Şervan\' ve \'Umut\' bebek oldu. 2017 yılının son saatlerinde ise 5 bebek dünyaya geldi. Muş Devlet Hastanesi’nde Mahinur-Ahmet Çelik ile Sevda-Kenan Korkmaz çiftlerinin ikinci çocukları yeni yıla gözünü açtı. Yeni yılın ilk bebeği 00.10\'da, ikinci bebek ise 00.15\'te dünyaya geldi. \'Şervan\' ve \'Umut\' ismi verilen bebeklerin sağlıklı olarak dünyaya geldikleri açıklandı. Yine 2017 yılının son saatlerinde de 5 bebek dünyaya geldi. Yeni doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret eden Devlet Hastanesi Başhekimi Radyoloji Uzmanı Dr. Gürkan Danışman ile Hastane Müdürü Oktay Turan, bebeklere çeşitli hediyeler verdi. Aileleri kutlayan Başhekim Uzman Dr. Gürkan Danışman, yılbaşı saatlerinde 7 bebeğin dünyaya geldiğini söyledi. Bebeklerden 5\'inin 2017 yılında, 2\'sinin ise 2018 yılında dünyaya geldiğini ifade eden Danışman, \"Yeni yılda dünyaya gelen bebeklerin vatana millete hayırlı bireyler olmasını diliyorum. Hastane yönetimi olarak annelerimizi ziyaret ettik ve bebeklerimiz için aldığımız hediyeleri verdik\" diye konuştu.

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