(Görüntülü Haber) MÜSLÜM GÜRSES'İN HAYATINI ANLATAN 'MÜSLÜM' FİLMİ ÇEKİLİYOR

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA



Müslüm Gürses\'in hayat hikayesi beyazperdeye aktarılıyor. \'Müslüm\' adı verilen filmin Ekim ayında Türkiye ve dünyada gösterime girmesi öngörülüyor.



Müslüm Gürses\'in hayatı \'Müslüm\' filmi ile seyirciyle buluşacak. Sanatçının doğduğu Şanlıurfa, Halfeti\'den başlayan filmin çekimleri Adana\'da devam ediyor. \'Ayla\' filminin yapımcısı Mustafa Uslu ve yapımcı Nuri Yıldırım tarafından gerçekleştiren projenin senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi yazarken yönetmen koltuğunda KETCHE (Hakan Kırvavaç) oturuyor.



Filmde Müslüm Gürses\'e Timuçin Esen hayat veriyor. Sanatçının hayat arkadaşı Muhterem Nur\'un danışmanlığında Gürses\'in gerçek hayat hikayesini aktarmayı amaçlayan filmde Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Güven Kıraç, Erkan Avcı, Goncagül Sunar, Şahin Kendirci, Erkan Kolçak Köstengil, Caner Kurtaran ve Teoman rol alıyor.



\'Müslüm\' filminin tanıtımı için bugün basın toplantısı düzenlendi. Filmden ilk görüntülerin paylaşıldığı tanıtım toplantısına, Yapımcılar Uslu ve Yıldırım, senaristler Günday ve Özçiftçi ile birlikte Muhterem Nur da katıldı.



Filmin yapımcılarından Mustafa Uslu Gürses\'in hayat hikayesini hep merak ettiğini belirterek, \"Bu projenin içinde olmaktan çok büyük şeref duyuyorum. Çocukluğumuzdan beri hep Müslüm abinin şarkıları ile büyüdük. Çok büyük hayranlığım vardı. Hayat hikayesini hep merak ediyordum. Adana\'da yaşadığı ortamda, Alevi ve Ehli Beyt kültürü ile yetiştirilmişti. Bunları okuyordum. Böyle bir projenin içinde olmaktan çok gurur duydum\" dedi.



Uslu, Gürses\'i canlandıran Timuçin Esen hakkında ise, \"Birini birine benzetmek gibi bir derdimiz yoktu. Eğer öyle bir şey yapsaydık, amatörce ve taklit olurdu. O nedenle biz Müslüm Gürses tavrı ve tarzıyla şarkı söyleyen bir ses yaratmak, yeni bir duruş yaratmak için yola çıktık. Çok büyük emeği var Timuçin Esen\'in. Aşağı yukarı bir yıldır bu proje ile yatıp, kalkıyor. Bu projede gördük ki birinin karakteri ile yaşamaya başladığınızda aslında her şeyiniz ona benziyor. İnşallah Müslüm abinin biyografik hikayesini tertemiz çekip, tıpkı \'Ayla\' gibi ebediyete intikal ettirebiliriz diye düşünüyorum\" diye konuştu.



Uslu, \"Film Müslüm Gürses\'in doğduğu Halfeti\'den başlıyor, İstanbul\'a geliyor. Biz bütün filmi gerçek mekanlarında çekmeye gayret gösteriyoruz. Filmi gerçek mekanında çektiğin zaman karakterin bilmediğin bir sürü yönünü öğreniyorsun. Adana, Sinanpaşa mahallesinde bize gösterilen kasetlerden sonra Müslüm abinin ağzından hiç duymadığınız türküleri duyacaksınız bu filmde. Biz de o mekanlarda çekim yaparken bunlarla karşılaştık\" dedi.



Müslüm Gürses\'i dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirten Uslu, \" Bu tip filmlerin tek ihtiyacı olan şey zamandır. Mukaddes ve bizim için çok önem arz eden bir hikaye olduğu için ince eleyip, sık dokuyarak önümüzdeki Ekim ayında Türkiye ve dünyada gösterime sokacağız. Şu anda dünyada gösterime gireceği 12 ülke var. Amacımız bu sayıyı 37\'ye çıkarmak. Müzik evrenseldir. Müziğin dini, dili, ırkı yoktur. Zaten Müslüm Gürses evrensel bir sanatçı. Dolayısıyla biz bu evrensellikten yararlanarak, Müslüm Gürses karakterini dünyaya açacağız. Dünyada doktorların yasaklamasına rağmen şarkı söylemeye devam eden, müziğe olan aşkını devam ettiren birisi. Asla müzikten kopmuyor. Bu çok saygı duyulası bir şey\" şeklinde konuştu.



Tanıtım toplantısına katılan Gürses\'in hayat arkadaşı Muhterem Nur ise, filmi son derece başarılı bulduğunu belirterek, \"Çok güzel olacağına inanıyorum. Gördüğüm kadarıyla çok güzel oldu\" dedi. Muhterem Nur filmde Gürses\'i canlandıracak olan Timuçin Esen hakkında ise, \"Oyun gücü güçlü olan bir sanatçı. Kendisini çok beğeniyorum. Olduğu gibi Müslüm\'ü sanatıyla oynayacak\" diye konuştu.



Filmin senaristi Hakan Günday, \"Hikaye kendi sesini, kültürünü var etmiş çok büyük bir sanatçıya ait olunca yazım süreci her anı büyük sorumluluk isteyen bir sürece dönüşüyor. Bizim için büyük bir müzik insanını tanımak adına bu olağanüstü bir fırsat. Onun hayatının derinliklerine indikçe bir insanı tanımak, hayatın zorlukları ile nasıl başa çıktığını görmek ilham vericiydi.\" dedi.