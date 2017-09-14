(Görüntülü Haber) Müslüm Gürses şarkılarıyla anıldı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-\"USTAYA saygı, Müslüm Gürses\" adı altında düzenlenen gecede 12 sanatçı Gürses\'in unutulmaz şarkılarını seslendirdi.



Bostancı Gösteri Merkezi\'nde, 6\'ıncı Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında \"Ustaya saygı, Müslüm Gürses\" konseri düzenlendi. 12 farklı sanatçının Müslüm Gürses\'in eserlerini seslendirdiği konsere Gürses\'in hayat arkadaşı Muhterem Nur da katılırken, müzikseverler unutulmaz bir gece yaşadı.





DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALIYOR



İstanbul\'da 8- 17 Eylül tarihleri arasında 6\'ıncı Uluslararası Klarnet Festivali düzenleniyor. Bostancı Gösteri Merkezi\'nde Serkan Çağrı\'nın sanat yönetmenliğinde düzenenlenen ve daha önce George Dalaras, Giora Feidman, Trilok Gurtu, Ivo Papazov, Natacha Atlas gibi müzik duayenlerini ağırlayan festivalde, bu yıl Gypsy, Türk, caz, funk gibi pek çok müzik türünü birleştiren New York Gypsy All Stars, \'Yine Mi Çiçek\', \'Ağladıkça\', Sarışınım\' gibi besteleriyle Türk müzisyenlerin ve müzikseverlerin çok yakından tanıdığı dünyanın en önemli ud sanatçılarından Ara Dinkjian, Selim Sesler ile \'Karşılama\' adlı bir projeye imza atan Kanadalı Halk Müziği sanatçısı MacCrimmon, Balkan müziğinin efsanesi Goran Bregovic gibi isimler sahne alıyor.





ŞARKI ARALARINDA SANATÇININ HAYATINDAN KESİTLER SUNAN FİLM GÖSTERİLDİ



Festivalin bu akşamki programında Müslüm Gürses anısına \'Ustaya Saygı\' konseri, düzenlendi. Konsere sanatçının hayat arkadaşı Muhterem Nur da katıldı. Gürses\'in dillere pelesenk olmuş şarkılarını 12 farklı sanatçı seslendirdi. Alişan Göksu, Aslı Demirer, Burhan Bayar, Hakan Aysev, İntizar, İpek Açar, Linet, Ozan Ünlü, Öykü Gürman, Serkan Çağrı, Şebnem Keskin ve Yonca Lodi\'nin sahne aldığı gecede ayrıca şarkı aralarında Müslüm Gürses\'in hayatından kesitler sunan belgesel gösterimi yapıldı.