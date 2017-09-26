(Görüntülü Haber) Muskacı cinayeti şüphelisi adliyeye sevk edildi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Kestel İlçesi\'nde, \'muskacı\' olarak tanınan 64 yaşındaki Engin Salum’u köye yağmur yağmadığı için baltayla öldüren akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen 59 yaşındaki Hayri A., adliyeye sevk edildi. Hayri A., görüntü çeken basın mensuplarına, \"Kimi öldürmüşüm, siz beni tanıyor musunuz?\" dedi. Olay, Bursa’nın Kestel İlçesi Dudaklı Köyü\'nde geçen pazar günü saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ormanda yaşayan akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Hayri A., köyde muska yazdığı bilinen Engin Salum’un evine gitti. Hayri A., bir anda iki çocuk babası Engin Salum’a baltayla saldırdı. Boynundan ve kolundan üç balta darbesi alan Salum, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Salum, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden baltayla kaçan Hayri A., akşam saatlerinde saklandığı ormanda Kestel İlçe Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Jandarmadaki sorgusunda köye yağmur yağmadığı için Engin Salum\'a saldırdığını söylediği iddia edilen cinayet şüphelisi Hayri A., jandarmadaki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hayri A., görüntüsünü çeken basın mensuplarına, “Kimi öldürmüşüm. Siz beni tanıyor musunuz?” dedi.