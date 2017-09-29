(Görüntülü Haber) MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Şanlı'ya silahlı saldırı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- MÜSTAKİL Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı İsmail Özşanlı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.



Merkez Kayapınar İlçesi Diclekent Semti\'nde saat 01.30 sıralarında evine gitmeye çalışan MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı İsmail Özşanlı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Özşanlı, olay yerine çağrılan ambulans ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Özşanlı, ilk müdahalesinin ardından Genel Cerrahi Yoğun Bakım ünitesine alındı. Doktorlar, Özşanlı\'nın genel durumunun iyi olduğunu söyledi.



Saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişiler olaydan sonra kayıplara karışırken, olay yerinde inceleme yapan polis 15 boş kovan buldu. Kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması amacıyla polis çalışma başlatırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

