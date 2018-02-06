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(Görüntülü Haber) Musa Ballı Konağı restore ediliyor

ADANA, (DHA) ADANA'da Seyhan İlçe Belediyesi, şehrin adeta simgesi olan binaların restorasyonunu yapmaya devam ediyor

06 Şubat 2018 17:39

ADANA, (DHA) ADANA\'da Seyhan İlçe Belediyesi, şehrin adeta simgesi olan binaların restorasyonunu yapmaya devam ediyor. Son olarak Adana\'nın en eski ve en çok bilinen sokağı olan Avukat Turan Arun Sokak\'ta düzenleme yapan belediye, aynı sokak üzerinde bulunan tarihi Musa Ballı Konağı\'nın restorasyonuna başladı. Mimari özelliği ve yapısı ile adeta yıllara meydan okuyan bina son günlerde adeta yıkılmaya yüz tutmuştu. Bu anlamda yapının güçlendirilmesi, dış cephe restorasyonu ve çatı onarımı Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği Seyhan Belediyesi tarafından yapılacağı açıklandı.

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